Nothing Phone (2a) Plus Community Edition, une version spéciale phosphorescente co-créée avec la communauté

Durant six mois, Nothing a organisé un concours impliquant sa communauté dans la création d'une édition spéciale de son smartphone. Plus de 900 participants issus de 47 pays ont soumis leurs propositions. Quatre gagnants ont été sélectionnés pour collaborer directement avec les équipes de design, de création et de marketing de Nothing à Londres.

Le duo Astrid Vanhuyse et Kenta Akasaki a remporté la première phase avec leur concept « Phosphorescence ». Leur design intègre des finitions phosphorescentes teintées de vert qui émettent une lueur douce dans l'obscurité, sans nécessiter d'alimentation électrique.

Les mêmes caractéristiques techniques que la version standard

Comme on pouvait s’y attendre, le Phone (2a) Plus Community Edition, c’est son nom, conserve les spécifications techniques du modèle standard. Il embarque un processeur MediaTek Dimensity 7350 Pro, accompagné de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. L'appareil dispose d'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et la certification HDR10+.

La partie photo s'appuie sur un double module arrière composé d'un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique et électronique, ainsi qu'un ultra grand-angle de 50 mégapixels. La caméra frontale passe à 50 mégapixels pour des selfies plus détaillés.

Une commercialisation très limitée

Cette édition spéciale sera disponible à partir du 12 novembre 2024 exclusivement sur le site nothing.tech au prix de 449 euros en France. Le Nothing Store de Londres proposera également quelques unités en vente directe dès le 16 novembre. Avec seulement 1000 exemplaires produits, cette édition Community représente le produit le plus rare jamais commercialisé par Nothing. Les acheteurs intéressés sont invités à s'inscrire sur le site officiel avant le début des ventes pour maximiser leurs chances d'obtenir un exemplaire.