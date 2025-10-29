Nothing Phone (3a) Lite : lancement officiel aujourd'hui, le 29 octobre 2025

C’est maintenant officiel, il ne reste plus beaucoup de jours à attendre avant de tout savoir sur le prochain smartphone abordable de Nothing, le Phone (3a) Lite. Ce mobile veut s’adresser avant tout à un public à la recherche d’un smartphone qui ne soit pas trop cher, mais intégrant les éléments phares du design Nothing.

Ce modèle est annoncé avec une coque arrière transparente et une lumière LED dédiée aux notifications, dans la lignée du concept « Glyph Light » utilisé sur les modèles haut de gamme, bien qu’ici la fonctionnalité devrait être plus simple. D’après les informations divulguées, le smartphone serait proposé en deux coloris, blanc et noir, et limité à une seule variante : 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

​​

Quelle fiche technique ?

À propos des performances techniques, plusieurs fuites évoquent l’intégration d’un processeur MediaTek Dimensity 7300. L’écran s’appuierait sur une dalle AMOLED LTPS de 6,77 pouces, offrant une définition FHD+ et une fréquence de rafraîchissement de 120Hz.

La partie photo serait assurée par un double capteur arrière de 50 mégapixels (grand angle et ultra grand angle) ainsi qu’une caméra frontale de 32 mégapixels, promettant des clichés détaillés et des capacités vidéo 4K à 30 images/s. Enfin, la batterie de 5000 mAh serait accompagnée d’une charge rapide à 33 W, tandis que le smartphone profiterait d’Android 15 dès sa sortie et de l’interface maison NothingOS.

Nothing Phone (3a)

​​Avec le lancement du Phone (3a) Lite, Nothing veut renforcer sa position sur le segment des smartphones abordables, tout en capitalisant sur son image de marque basée sur le design original et la transparence. Sur ce marché, le modèle vient concurrencer des références telles que le CMF Phone 2 Pro, également issu de l’univers Nothing mais commercialisé à un tarif légèrement supérieur, ainsi que des modèles d’autres marques comme Xiaomi ou realme dans la même gamme de prix.​

À titre de comparaison, la version standard du Nothing Phone (3a) s’affiche en France à 349,99 euros tandis que le modèle Lite devrait, d’après plusieurs fuites, être commercialisé autour de 239,99 à 249,99 euros sur les marchés européens.