Nothing Phone (3a) Lite : les benchmarks confirment un futur modèle milieu de gamme

D’après plusieurs sources concordantes, le Nothing Phone (3a) Lite a récemment fait surface sur la plateforme de benchmark Geekbench, dévoilant des résultats précis et quelques éléments techniques déterminants.

Sylvain Pichot - publié le 27/10/2025 à 14h30
Nothing Phone (3a)

Référencé sous le numéro de modèle A001T, ce nouveau modèle affiche 1003points en singlecore et 2925points en multicore, confirmant son positionnement dans la catégorie milieu de gamme.​ Ces scores se rapprochent de ceux enregistrés par des appareils équipés du MediaTek Dimensity7300, le processeur supposé du terminal, selon les documents publiés.

Un processeur MediaTek Dimensity7300 (ou Snapdragon6sGen4?)

Le benchmark révèle un processeur octacore composé de quatre cœurs CortexA78 cadencés à 2,5GHz et de quatre cœurs CortexA55 à 2,0GHz, accompagné du GPUMaliG615.​ Toutefois, certaines fuites évoquent plutôt un Snapdragon6sGen4, en raison de la similitude des fréquences relevées dans la fiche technique. Quelle que soit la puce choisie, elle devrait offrir une expérience fluide et économe en énergie.
Les résultats obtenus sur Geekbench placent le NothingPhone(3a)Lite en dessous du NothingPhone(3a), propulsé par un Snapdragon7sGen3, dont les performances atteignent environ 1179points en singlecore et 3311points en multicore. Cela correspond à un smartphone destiné à des tâches courantes, tout en maintenant un équilibre entre performance et efficacité énergétique.

Nothing Phone (3a) Lite geekbench

Sur le plan graphique, le téléphone enregistre un score OpenCL d’environ 2467points, démontrant des capacités graphiques suffisantes pour les applications multimédias et les jeux de moyenne intensité.​ Une optimisation logicielle grâce à Android15 et à NothingOS4.0, ajusteraient les performances de fond afin de réduire la consommation tout en préservant la réactivité.

Quelles caractéristiques techniques pressenties

Le NothingPhone(3a)Lite embarquerait 8Go de mémoire vive et 128Go de stockage, une configuration unique qui viserait à simplifier la production et la distribution.​ L’écran prévu serait un AMOLEDFullHD+ denviron6,7pouces avec une fréquence de rafraîchissement de120Hz, garantissant une lecture fluide des contenus.​ À l’arrière, on attend un capteur principal de 50 mégapixels, assisté dun ultra grandangle8mégapixels et dune caméra frontale16mégapixels.​ La batteriede5000mAh, compatible avec une charge rapide33W, devrait assurer une solide autonomie renforcée par lefficacité énergétique du Dimensity7300.​ Côté logiciel, Android15 serait livré dès la sortie, avec les optimisations propres à Nothing, notamment son design minimaliste et linterface GlyphLED, sans doute simplifiée pour réduire les coûts.

Le smartphone devrait être officialisé dans les prochains jours, du moins sur certains marchés dont l’Inde en attendant sa présentation chez nous. 

Suivez toute l’actualité LesMobiles.com sur Google Actualités

Cette page peut contenir des liens d’affiliation. Si vous achetez via l'un des ces liens, le site marchand pourra nous reverser une commission.

Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Samsung Galaxy A26
Guide d'achat

Meilleurs smartphones entrée de gamme 2025 : performance et autonomie garanties

27/10/2025
Honor Magic7 Pro
Guide d'achat

Top 3 des smartphones pour vloggers et créateurs de contenu en 2025

26/10/2025
Honor Magic7 Pro
Guide d'achat

Les 3 meilleurs smartphones pour la photographie nocturne en 2025 : guide complet

25/10/2025
Xiaomi 15T Pro
Guide d'achat

Ce sont les meilleurs smartphones chinois du marché en octobre 2025

21/10/2025