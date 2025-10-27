Nothing Phone (3a) Lite : les benchmarks confirment un futur modèle milieu de gamme

Référencé sous le numéro de modèle A001T, ce nouveau modèle affiche 1 003 points en single‑core et 2 925 points en multi‑core, confirmant son positionnement dans la catégorie milieu de gamme.​ Ces scores se rapprochent de ceux enregistrés par des appareils équipés du MediaTek Dimensity 7300, le processeur supposé du terminal, selon les documents publiés.​

Un processeur MediaTek Dimensity 7300 (ou Snapdragon 6s Gen 4 ?)

Le benchmark révèle un processeur octa‑core composé de quatre cœurs Cortex‑A78 cadencés à 2,5 GHz et de quatre cœurs Cortex‑A55 à 2,0 GHz, accompagné du GPU Mali‑G615.​ Toutefois, certaines fuites évoquent plutôt un Snapdragon 6s Gen 4, en raison de la similitude des fréquences relevées dans la fiche technique. Quelle que soit la puce choisie, elle devrait offrir une expérience fluide et économe en énergie.

Les résultats obtenus sur Geekbench placent le Nothing Phone (3a) Lite en dessous du Nothing Phone (3a), propulsé par un Snapdragon 7s Gen 3, dont les performances atteignent environ 1 179 points en single‑core et 3 311 points en multi‑core.​ Cela correspond à un smartphone destiné à des tâches courantes, tout en maintenant un équilibre entre performance et efficacité énergétique.

Sur le plan graphique, le téléphone enregistre un score OpenCL d’environ 2 467 points, démontrant des capacités graphiques suffisantes pour les applications multimédias et les jeux de moyenne intensité.​ Une optimisation logicielle grâce à Android 15 et à Nothing OS 4.0, ajusteraient les performances de fond afin de réduire la consommation tout en préservant la réactivité.​

Quelles caractéristiques techniques pressenties

Le Nothing Phone (3a) Lite embarquerait 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage, une configuration unique qui viserait à simplifier la production et la distribution.​ L’écran prévu serait un AMOLED Full HD+ d’environ 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant une lecture fluide des contenus.​ À l’arrière, on attend un capteur principal de 50 mégapixels, assisté d’un ultra grand‑angle 8 mégapixels et d’une caméra frontale 16 mégapixels.​ La batterie de 5 000 mAh, compatible avec une charge rapide 33 W, devrait assurer une solide autonomie — renforcée par l’efficacité énergétique du Dimensity 7300.​ Côté logiciel, Android 15 serait livré dès la sortie, avec les optimisations propres à Nothing, notamment son design minimaliste et l’interface Glyph LED, sans doute simplifiée pour réduire les coûts.

Le smartphone devrait être officialisé dans les prochains jours, du moins sur certains marchés dont l’Inde en attendant sa présentation chez nous.