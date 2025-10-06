Nothing Phone (4a) 5G : déjà repéré

Une récente entrée dans la base de données IMEI révèle l’existence du Nothing Phone (4a) 5G, un appareil attendu pour le premier trimestre 2026. Ce smartphone, identifié par le numéro de modèle A069, signifie un étoffement de la gamme « a » de Nothing qui vise un public recherchant une expérience efficace et abordable.

Depuis son lancement sur le marché, Nothing s’est distingué par une stratégie axée sur la simplicité et l’innovation, tout en conservant une identité visuelle très affirmée. L’approche du Phone (4a) se voudrait conforme à cette philosophie, offrant un juste milieu entre accessibilité en termes de prix et technologies de pointe.

Par ailleurs, il pourrait être le premier de la marque à embarquer Nothing OS 4.0, basé sur Android 16.

Quelle fiche technique ?

Malheureusement, si le document de certification ne permet pas de connaître les détails de sa fiche technique, on peut s’attendre à ce que le Nothing Phone (4a) reprenne certains codes emblématiques de la marque, notamment le système d’éclairage Glyph, tout en simplifiant ses lignes. Récemment, on a vu une fuite du Nothing Phone (3a) Community Edition.

D’ici à la sortie du Phone 4(a), il y a fort à parier que d’autres indiscrétions se feront jour et que nous ne manquerons pas de relayer si elles sont suffisamment crédibles et sérieuses.

En attendant les spéculations vont bon train concernant sa fiche technique. On attend un écran AMOLED LTPS FHD+ de 6,7 pouces à 120 Hz, un processeur Snapdragon 7s Gen 4, un triple module dorsal de 50 mégapixels couplé à un ultra grand-angle également de 50 mégapixels et à un téléobjectif de 50 mégapixels ainsi qu’une caméra frontale de 32 mégapixels. Enfin, la capacité de la batterie serait de 5000 mAh compatible avec une charge rapide de 50 W.