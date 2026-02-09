Nothing Phone 4a et 4a Pro : les certifications confirment un lancement imminent

Les numéros de modèle A069 et A069P, repérés dans plusieurs bases de données, montrent l’existence des Nothing Phone (4a) et Phone (4a) Pro. D’après ces listings, le premier correspondrait à la version standard, tandis que le second désignerait la déclinaison Pro, comme cela avait déjà été le cas pour les Phone (3a) et (3a) Pro.

Rien n’a été officialisé pour l’instant, mais la répétition de ces références dans les registres de l’IMEI, des autorités de télécommunications et des organismes de certification énergétique laisse peu de place au doute.

Selon plusieurs sources, Nothing aurait décidé de ne pas lancer de Phone (4) haut de gamme en 2026, préférant concentrer ses efforts sur la série 4a, plus abordable. Plutôt qu’un renouvellement annuel d’un modèle « flagship », la marque miserait sur une gamme milieu de segment plus aboutie, chargée de porter son image et ses ventes. Face à des concurrents comme Google avec ses Pixel « a » ou Samsung avec ses Galaxy A, cela pourrait permettre de proposer un niveau d’équipement avancé tout en restant sous les tarifs des smartphones premium traditionnels.

Le design transparent, devenu signature de Nothing, serait reconduit, avec éventuellement de nouvelles teintes pour distinguer la gamme 4a des précédentes. Les documents de certification ne décrivent toutefois pas l’esthétique en détail, se concentrant sur la partie technique, l’efficacité énergétique et la sécurité.

Nothing Phone (3a) Pro

Quelles fiches techniques ?

Les éléments les plus précis proviennent du registre européen EPREL, où le modèle A069P, assimilé au Nothing Phone (4a) Pro, est décrit avec une batterie de 5080 mAh et une charge filaire 50 W via USB‑C. Cette capacité, associée à une meilleure optimisation énergétique, offrirait une autonomie théorique environ 50% supérieure à celle du Phone (3a) Pro.

Les mêmes documents mentionnent une certification IP65 pour le Phone (4a) Pro, indiquant une protection renforcée contre la poussière et les projections d’eau par rapport à la génération précédente. Le registre indique également une résistance aux rayures de l’écran évaluée à 5 sur l’échelle de Mohs et la réussite de 100 tests de chute répétés.

Du côté des performances, plusieurs fuites concordantes évoquent pour le Nothing Phone (4a) l’utilisation d’un processeur Snapdragon de série 7s, tandis que le Phone 4a Pro bénéficierait d’une puce Snapdragon de série 7 plus musclée. Rappelons que sur la série Phone (3a), les deux modèles partageaient le même SoC. Des configurations allant jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage sont mentionnées pour la version Pro, ce qui la placerait face aux smartphones milieu de gamme les plus ambitieux du moment.

Ces certifications indiquent que Nothing préparerait un lancement global pour mars 2026, certaines fuites avançant même la date du 5 mars. Ce calendrier rappelle celui de la série Phone (3a), commercialisée au printemps 2025, et permettrait à la marque de s’inscrire dans un rythme annuel pour sa gamme milieu de gamme, malgré l’absence d’un modèle Phone (4).

