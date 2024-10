Offre exceptionnelle : Un forfait illimité 40 Go à 4,99€ grâce à cette vente privée exclusive !

Ce forfait, proposé par Lebara Mobile et Bemove, est une véritable aubaine pour les consommateurs à la recherche d'un forfait pas cher, sans sacrifier la qualité et la quantité de data. Pour seulement 4,99 €/mois, vous bénéficiez de 40 Go de data en 4G sur le réseau SFR, l'un des plus performants en France. C'est l'occasion rêvée de réaliser des économies tout en profitant d'un service mobile complet !

Pourquoi choisir cette offre ?

Le prix de cet abonnement est imbattable, et vous ne trouverez pas d'offre proposant autant de gigas à un tarif aussi bas. C'est un véritable coup de maître, car de nombreux consommateurs en France utilisent en moyenne 15,6 Go de data par mois tout en payant environ 16 € pour leur forfait. Ici, avec 40 Go de data pour seulement 4,99 €, vous faites des économies considérables tout en bénéficiant d’une grande marge pour vos usages quotidiens.

Cette offre est idéale pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas être liés par un contrat à long terme. Avec Lebara Mobile, aucun engagement de durée n’est imposé, ce qui vous permet de quitter l'offre à tout moment sans frais supplémentaires ni contraintes. La liberté est totale, ce qui rend cette offre d'autant plus intéressante pour ceux qui aiment changer de forfait en fonction des promotions du moment.

En plus de son prix très attractif, ce forfait vous permet également de profiter de 40 Go de data en 4G. Avec une telle quantité de données, vous êtes parfaitement équipé pour naviguer sur Internet, regarder des vidéos, écouter de la musique en streaming ou utiliser des applications gourmandes en data, tout cela sans craindre de dépasser votre limite mensuelle.

Et si vous êtes souvent en déplacement en France, vous pouvez compter sur le réseau SFR, qui couvre plus de 99 % de la population en 4G. Vous aurez ainsi une connexion rapide et fiable, où que vous soyez.

L'un des principaux avantages de ce forfait est qu'il n'y a aucun risque de hors forfait. Que ce soit pour les appels ou les SMS, vous n'avez pas à craindre des frais supplémentaires puisque tout est illimité en France métropolitaine. Vous pourrez appeler et envoyer des messages sans compter, tout en maîtrisant parfaitement vos dépenses. En plus, pour vos voyages en Europe, 1 Go de data est inclus dans l'offre, vous permettant de rester connecté à l'étranger sans frais additionnels.

En savoir plus sur Lebara Mobile ?

Lebara Mobile, l'opérateur derrière cette offre, est un full MVNO, ce qui signifie qu'il utilise le réseau SFR tout en proposant ses propres services. Avec son positionnement très compétitif, Lebara s'est imposé comme une solution idéale pour ceux qui cherchent à combiner petits prix et qualité de service. En choisissant cette offre, vous faites le choix d’un opérateur fiable et flexible, parfaitement adapté aux besoins des consommateurs modernes.

Dates de la vente privée

Cette offre exclusive est disponible uniquement jusqu'au 7 novembre. Ne laissez pas passer cette occasion de profiter d’un forfait complet et généreux à un prix défiant toute concurrence. Que vous soyez un gros utilisateur de data ou simplement à la recherche d'un forfait économique et fiable, cette offre est taillée sur mesure pour vous.

Faites vite ! Vous ne trouverez pas mieux ailleurs pour profiter de 40 Go de data à seulement 4,99 €/mois sur le réseau SFR.