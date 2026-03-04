Offrez-vous le nouveau Samsung Galaxy S26 à prix réduit grâce à Bouygues Telecom

Le Samsung Galaxy S26, c’est beaucoup moins cher avec Bouygues Telecom

Alors qu’il vient à peine de sortir, le Samsung Galaxy S26 est déjà disponible à tarif réduit chez Bouygues Telecom. Pour commencer, l’opérateur propose une offre canon : le modèle 512 Go au même prix que le 256 Go. Oui, nous parlons de deux fois plus de stockage sans payer plus cher.

Là où ça devient encore plus intéressant, c’est si vous souscrivez un forfait 200 Go 5G Avantages smartphone. Grâce à votre abonnement, vous obtiendrez un tarif préférentiel sur le Samsung Galaxy S26. Au lieu de débourser 999 €, vous déduirez 407,10 € de la facture. Cela vous fait l’un des appareils mobiles les plus performants du moment pour seulement 591,90 €.

Si vous ne voulez pas dépenser cette somme en une fois, vous pouvez aussi opter pour la formule Smart Change. En faisant cela, vous échelonnerez le paiement en 36 mensualités sans frais avec possibilité de changer de smartphone dès 12 mois. Ici, vous profiterez d’une réduction de 230 € pour baisser le total à 49 € + 20 € par mois pendant 3 ans.

Que vaut le tout nouveau Samsung Galaxy S26 ?

Lancé mercredi 25 février 2026, le Galaxy S26 est un smartphone issu de la dernière gamme premium de Samsung. Disponible en 4 couleurs chez Bouygues Telecom (noir, violet, bleu, blanc), ce nouveau modèle embarque :

un processeur Exynos 2600 conçu pour offrir des performances optimales sur tous les plans (applications, photos, IA, etc.) ;

un sublime écran FHD+ Dynamic AMOLED 2x de 6,3 pouces garantissant une luminosité maximale de 2 600 nits ;

un système photo complet avec 3 capteurs à l’arrière (grand-angle 50 Mpx, ultra grand-angle 12 Mpx, téléobjectif 10 Mpx) et une caméra selfie 12 Mpx à l’avant pour réaliser des clichés aussi nets que détaillés ;

une batterie longue autonomie de 4 300 mAh qui tient jusqu’à 30 heures en lecture vidéo et se recharge à 55 % en environ 30 minutes ;

une intelligence artificielle qui facilite l’usage au quotidien grâce à des fonctionnalités approfondies.

Enfin, le Samsung Galaxy S26 est un appareil mobile 5G vraiment robuste. Il dispose d’un cadre en aluminium Armor, d’un verre Corning Gorilla Glass Victus 2 à l’avant et à l’arrière, ainsi que d’une résistance à l’eau et à la poussière validée par l’indice de protection IP68.

Focus sur l’excellent forfait 200 Go 5G de Bouygues Telecom

Comme nous l’avons évoqué, il est nécessaire de souscrire le forfait 200 Go 5G de Bouygues Telecom pour obtenir le Samsung Galaxy S26 à tarif réduit. Le prix de cet abonnement mobile est de 34,99 € par mois la première année avec engagement de 2 ans. Si vous êtes client Bbox, vous profiterez d’une remise mensuelle de 5 €.

L’enveloppe data peut être consommée intégralement en France métropolitaine, en Europe, dans les DOM et en Suisse. Un volume de 35 Go est aussi prévu pour accéder au Web depuis 15 destinations internationales, dont les États-Unis, le Canada, l’Australie ou encore la Chine.

Côté communication, les appels et les SMS sont accordés en illimité dans l’Hexagone, en Europe, en Outre-mer et en Suisse. En Métropole, il est également possible d’utiliser sans compter les MMS et les appels vers les fixes de 120 pays.

Enfin, la souscription au forfait 200 Go 5G donne accès à plusieurs bonus. Par exemple, le prêt gratuit d’un téléphone équivalent en cas de panne, de perte, de vol ou de casse de votre Samsung Galaxy S26.

Cet article est un contenu sponsorisé.