Notre sélection des trois meilleurs reconditionnés du moment en France

En matière de design, Apple conserve une identité visuelle forte, mais chaque génération apporte des nuances notables. Ainsi, l’iPhone 13 Pro adopte un bloc photo carré positionné dans l’angle supérieur gauche, intégrant trois capteurs disposés en triangle avec un scanner LiDAR et un flash. L’iPhone 14 Pro reprend cette organisation, mais avec des modules optiques légèrement plus proéminents.

L’iPhone 15, pour sa part, conserve un double capteur disposé en diagonale dans un module carré plus discret, sans LiDAR. Les profils des trois appareils sont plats, avec des tranches droites en acier inoxydable pour les versions Pro et en aluminium pour l’iPhone 15. En termes de finitions, l’iPhone 13 Pro est proposé en coloris graphite, or, argent et bleu alpin, tandis que l’iPhone 14 Pro ajoute le violet intense à une palette comprenant noir sidéral, argent et or. L’iPhone 15 mise sur des teintes noir, bleu, vert, jaune et rose avec un dos en verre teinté dans la masse.

Le plus compact est l’iPhone 15 avec 171 grammes, contre 203 grammes pour l’iPhone 13 Pro et 206 grammes pour l’iPhone 14 Pro, qui est aussi le plus lourd. Les trois modèles bénéficient d’une certification IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière selon les normes en vigueur.

Lequel embarque le meilleur écran et quel est le plus puissant ?

Concernant l’écran, les différences sont plus marquées. L’iPhone 13 Pro dispose d’une dalle Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec une fréquence de rafraîchissement adaptative allant jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale d’environ 1200 nits en HDR. L’iPhone 14 Pro conserve une diagonale de 6,1 pouces, mais améliore la luminosité pouvant atteindre 2000 cd/m² en extérieur et introduit la fonctionnalité d’affichage permanent grâce à la technologie LTPO. L’iPhone 15, également doté d’un écran OLED de 6,1 pouces, reste limité à 60 Hz, avec une luminosité maximale d’environ 2000 cd/m² en pic extérieur. Les trois écrans sont plats, sans incurvation latérale. En termes d’intérêt global, l’iPhone 14 Pro arrive en tête grâce à sa fréquence de 120 Hz et à sa luminosité élevée, suivi de près par l’iPhone 13 Pro qui propose lui aussi 120 Hz mais une luminosité moindre. L’iPhone 15 ferme la marche en raison de son taux de rafraîchissement limité à 60 Hz, malgré une excellente qualité d’affichage et une très bonne calibration colorimétrique.

Sous le capot, les différences générationnelles prennent tout leur sens. En effet, l’iPhone 13 Pro est le plus ancien embarquant la puce A15 Bionic avec processeur six cœurs et GPU cinq cœurs, accompagnée de 6 Go de mémoire vive et d’une capacité de stockage de 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To, sans possibilité d’extension par carte micro SD. L’iPhone 14 Pro franchit un cap avec la puce A16 Bionic, toujours associée à 6 Go de mémoire vive et aux mêmes configurations de stockage interne, également non extensibles.

L’iPhone 15 est le plus récent des trois smartphones comparés ici. Dans sa version standard, il reprend la puce A16 Bionic, avec 6 Go de mémoire vive et des capacités de 128 Go, 256 Go ou 512 Go, sans extension possible. Ainsi, en matière de puissance brute, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 15 se placent devant l’iPhone 13 Pro grâce à leur processeur plus récent et à une meilleure efficacité énergétique.

Toutefois, l’iPhone 14 Pro conserve un léger avantage en raison de certaines optimisations internes et de son positionnement initial plus haut de gamme. L’iPhone 13 Pro reste néanmoins très performant pour la plupart des usages actuels, y compris les applications exigeantes et le jeu.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le terrain de la photographie, les écarts se creusent davantage. L’iPhone 13 Pro intègre trois capteurs arrière de 12 mégapixels chacun : un grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif offrant un zoom optique x3, complétés par un scanner LiDAR pour l’autofocus en basse lumière. La caméra frontale affiche 12 mégapixels. L’iPhone 14 Pro introduit un capteur principal de 48 mégapixels, accompagné de deux modules de 12 mégapixels pour l’ultra grand-angle et le téléobjectif x3, ainsi qu’un LiDAR. Cette montée en définition permet davantage de détails et un recadrage plus précis. La caméra avant passe également à 12 mégapixels avec autofocus.

L’iPhone 15 adopte un capteur principal de 48 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels, sans téléobjectif dédié, tandis que le module frontal reste à 12 mégapixels. En conséquence, l’iPhone 14 Pro apparaît comme le plus polyvalent et le plus complet pour la photographie, suivi de l’iPhone 13 Pro qui conserve un avantage grâce à son téléobjectif optique. L’iPhone 15, malgré un capteur principal très défini, propose une configuration plus simple.

En matière de connectivité, les trois modèles prennent en charge la 5G et le Wi-Fi 6, tandis que l’iPhone 15 évolue vers le Wi-Fi 6E selon les marchés. Aucun ne dispose d’une prise audio jack ni d’émetteur infrarouge. Attention, notez bien que les iPhone 13 Pro et 14 Pro utilisent un port Lightning, alors que l’iPhone 15 adopte l’USB-C, plus universel.

Le lecteur d’empreintes digitales est absent sur les trois appareils, Apple privilégiant la reconnaissance faciale Face ID via un module intégré en façade.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie constitue un critère déterminant pour un achat reconditionné. L’iPhone 13 Pro embarque une batterie d’environ 3095 mAh, l’iPhone 14 Pro une batterie proche de 3200 mAh et l’iPhone 15 une capacité d’environ 3349 mAh. Sur le papier, l’iPhone 15 pourrait proposer la plus grande autonomie grâce à sa batterie plus importante et à l’efficacité de la puce A16 Bionic, même si cette donnée varie selon les usages, la luminosité de l’écran et les applications sollicitées.

L’iPhone 14 Pro reste très endurant, tandis que l’iPhone 13 Pro conserve une autonomie satisfaisante au regard de sa génération. En ce qui concerne la recharge, les trois modèles prennent en charge la charge filaire rapide autour de 20 W. Ils sont également compatibles avec la recharge sans fil MagSafe jusqu’à 15 W ainsi qu’avec la recharge Qi à 7,5 W. Ainsi, sur ce volet, les différences demeurent mesurées, l’iPhone 15 bénéficiant surtout de son port USB-C plus universel, alors que les deux modèles Pro misent sur une expérience éprouvée mais qui peut demander l’achat d’un dispositif spécifique pour les recharger.

