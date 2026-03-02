Est-ce (enfin) le bon moment pour changer de smartphone ou faut-il attendre l'été ?

Avec l'augmentation des prix dont le pic devrait arriver vers les mois de mai ou août et la sortie des nouveautés smartphones, c'est le bon moment. Pour faire votre choix, nous avons donc comparé ces trois smartphones. Tout d’abord, regardons du côté du design.

Sur ce point, les trois modèles adoptent des approches très distinctes. En effet, le Galaxy S26 mise sur un design rigoureux avec un dos épuré et des capteurs photo arrière alignés verticalement sans bloc trop volumineux, ce qui lui confère une allure sobre et moderne ; il est proposé dans des coloris variés tels que blanc, noir, bleu ciel et violet cobalt, et son profil reste relativement plat avec des tranches bien définies.

Le Pixel 10a, quant à lui, adopte une identité visuelle plus singulière avec une barre horizontale traversant l’arrière pour loger ses objectifs, associé à un profil plat et des choix de couleurs plus doux ou classiques.

Enfin, le Redmi Note 15 Pro Plus affiche un module photo plus proéminent dans un bloc rectangulaire visible, avec un dos qui peut être mat ou texturé selon la finition, dans des teintes allant du noir au blanc en passant parfois par des options plus originales.

Concernant les dimensions physiques, le Redmi Note 15 Pro Plus est le plus grand et le plus lourd des trois, ce qui s’explique en partie par sa batterie de forte capacité, tandis que le Pixel 10a est le plus compact et léger, et le Galaxy S26 se positionne entre les deux en termes de format.

En matière de robustesse, le Galaxy S26 bénéficie d’une certification IP68, ce qui garantit une résistance à l’eau et à la poussière très élevée, pratique en usage quotidien même sous pluie ou près d’un bassin ; le Pixel 10a offre aussi une certification IP68, ce qui est rare dans cette gamme et montre l’attention portée au design protecteur. Le Redmi Note 15 Pro Plus, en revanche, ne dispose généralement que d’une protection minimale contre les éclaboussures, sans certification aussi élevée.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan des performances internes, le Galaxy S26 repose sur le tout nouveau processeur Exynos 2600, accompagné de 12 Go de RAM et de 256 Go ou 512 Go de stockage interne, sans possibilité d’extension par carte microSD. Cette configuration s’accompagne d’un support logiciel étendu avec Android 16 et la surcouche One UI 8.5. Le Pixel 10a est animé par une puce Google Tensor G5, spécialement optimisée pour les tâches d’intelligence artificielle et photographiques, couplée à 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage, également sans extension microSD, ce qui met l’accent sur l’efficacité logicielle plutôt que sur la puissance brute pure.

Le Redmi Note 15 Pro Plus adopte un processeur milieu de gamme Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, avec 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage interne, parfois sans slot microSD selon la version vendue.

Si l’on classe ces mobiles du plus puissant au moins puissant en termes de performances brutes, le Galaxy S26 arrive en tête grâce à son SoC haut de gamme et sa mémoire vive généreuse, suivi par le Redmi Note 15 Pro Plus qui offre une très bonne réactivité pour les jeux et le multitâche, enfin le Pixel 10a complète le trio en plaçant l’expérience logicielle et la photographie computationnelle avant tout.

Concernant les écrans, le Galaxy S26 est équipé d’une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,3 pouces avec une définition Full HD+ et une fréquence de rafraîchissement dynamique jusqu’à 120 Hz, protégée par un verre Gorilla Armor 2, ce qui lui confère un excellent compromis entre netteté, fluidité et consommation énergétique.

Le Pixel 10a mise sur un écran OLED d’environ 6,1 pouces à 120 Hz, un format légèrement plus compact mais avec une luminosité qui peut rester un peu inférieure à celle du modèle Samsung.

Le Redmi Note 15 Pro Plus est doté d’une grande dalle d’affichage AMOLED de 6,7 pouces en 120 Hz, idéale pour les contenus multimédias et le gaming, mais peut être légèrement moins précise en termes de calibration des couleurs que celle du Galaxy S26.

En comparaison, l’écran du Galaxy S26 domine souvent pour sa polyvalence : il combine haute luminosité, couleurs fidèles et réactivité, tandis que le Redmi séduit par sa superficie d’affichage et le Pixel devrait vous attirer si vous préférez un format plus maniable.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En photographie, le Galaxy S26 propose une configuration triple caméra comprenant un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, et un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique, tandis que la caméra selfie est de 12 mégapixels ; ce système permet une grande polyvalence des prises de vue.

Le Pixel 10a mise sur un capteur principal d’environ 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels et une caméra frontale proche de 13 mégapixels, avec des algorithmes de traitement logiciel souvent très performants en photo de nuit et portrait.

Le Redmi Note 15 Pro Plus propose un capteur principal très haute définition d’environ 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, avec un capteur selfie autour de 16 mégapixels, ce qui lui permet de capturer des détails impressionnants surtout en bonne lumière.

Côté connectivité, les trois modèles supportent la 5G et le Wi-Fi moderne, mais seul le Redmi intègre parfois un émetteur infrarouge utile pour piloter des appareils domestiques, et aucun ne dispose d’une prise audio jack traditionnelle. Enfin, les lecteurs d’empreintes digitales sont intégrés sous l’écran sur les trois appareils, ce qui confère une expérience tactile plus fluide.

Qu’en est-il de l’autonomie ?

En termes d’autonomie et de recharge, le Galaxy S26 est doté d’une batterie d’environ 4300 mAh compatible avec une charge rapide filaire autour de 25 W et la recharge sans fil, ce qui constitue un équilibre entre finesse du design et endurance acceptable. Le Pixel 10a propose une batterie d’environ 4500 mAh, avec une charge rapide moins élevée et sans recharge sans fil, ce qui peut réduire légèrement sa praticité au quotidien.

Le Redmi Note 15 Pro Plus prend ici l’avantage avec une capacité d’environ 5000 mAh ou plus selon les marchés et des vitesses de charge filaire souvent très rapides dépassant parfois 100 W, bien que sans recharge sans fil.

Ainsi, en usage intensif, le Redmi est susceptible d’offrir la plus grande autonomie, suivi par le Pixel 10a et enfin le Galaxy S26 qui reste excellent mais premium dédié à l’ensemble des usages.

