Galaxy S26 Plus vs S25 Plus, le grand format devient-il enfin indispensable ?

D’un point de vue esthétique, les deux smartphones s’inscrivent dans la continuité du langage visuel initié par Samsung ces dernières années. Les Galaxy S26 Plus et Galaxy S25 Plus adoptent tous deux un châssis en aluminium Armor et un dos en verre protégé par Gorilla Glass Victus 2. Les profils sont plats sur les tranches, avec des angles légèrement arrondis afin d’améliorer la prise en main, tandis que la façade reste parfaitement plane.

À l’arrière, le Galaxy S25 Plus intègre trois capteurs photo disposés verticalement, chacun cerclé individuellement et directement intégré dans la coque, sans îlot massif. Le Galaxy S26 Plus conserve cette organisation verticale, mais les optiques sont légèrement redessinées et mieux intégrées visuellement, avec un cerclage affiné qui accentue l’impression de sobriété.

Concernant les dimensions, les deux appareils mesurent environ 158,4 mm de hauteur pour 75,8 mm de largeur et 7,3 mm d’épaisseur. Leur poids avoisine 190 g, ce qui les place strictement au même niveau : aucun n’est réellement plus grand, plus petit, plus lourd ou plus léger que l’autre.

En matière de coloris, le Galaxy S25 Plus est proposé en bleu nuit ou gris, tandis que le Galaxy S26 Plus est disponible en blanc, bleu clair, noir ou violet, en plus des coloris exclusifs (argent et or doré) proposés sur le site Samsung. Enfin, les deux modèles bénéficient d’une certification IP68, garantissant une résistance à la poussière et à l’immersion temporaire dans l’eau.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sous le capot, les différences deviennent plus significatives. Le Galaxy S25 Plus embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, gravé en 4 nm, associé à 12 Go de mémoire vive. Il est proposé avec 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage interne, sans possibilité d’extension par carte microSD, un choix désormais habituel sur le segment premium.

De son côté, le Galaxy S26 Plus adopte une nouvelle génération de puce, l’Exynos 2600 également couplée à 12 Go de RAM et aux mêmes capacités de stockage de 256 Go ou 512 Go, sans extension possible.

En termes de hiérarchie de puissance, le Galaxy S26 Plus prend logiquement l’avantage grâce à une architecture plus récente et à de meilleures performances en calcul brut comme en traitement graphique. Le Galaxy S25 Plus arrive derrière, offrant toutefois un niveau de fluidité déjà très élevé pour tous les usages courants, y compris le jeu et le multitâche intensif.

L’écran constitue un autre point central de la comparaison. Les deux smartphones disposent d’une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces affichant une définition de 3120 x 1440 pixels. La fréquence de rafraîchissement adaptative atteint 120 Hz, assurant une grande fluidité lors du défilement et des animations.

Les deux écrans sont plats, sans incurvation sur les bords, ce qui favorise la précision tactile et limite les appuis involontaires. La luminosité maximale est de 2600 cd/m² en pic.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le terrain de la photographie, les deux smartphones reposent sur une configuration proche. Le Galaxy S25 Plus intègre un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels offrant un zoom optique 3x.

À l’avant, un capteur de 12 mégapixels assure les selfies et la visioconférence. Le Galaxy S26 Plus reprend une base similaire avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels, ainsi qu’un capteur frontal de 12 mégapixels.

Toutefois, le traitement d’image évolue grâce à un processeur plus récent et à des algorithmes améliorés, notamment pour la gestion des scènes nocturnes et du HDR. En pratique, si les deux appareils produisent des clichés détaillés et équilibrés, le Galaxy S26 Plus prendrait une légère avance grâce à ses optimisations logicielles, suivi du Galaxy S25 Plus qui conserve une polyvalence solide dans la plupart des situations.

En matière de connectivité, les deux modèles sont compatibles 5G et intègrent le Wi-Fi 7 sur les versions les plus récentes, ainsi que le Bluetooth 5.3 et la technologie NFC pour le paiement sans contact. Aucun des deux ne dispose d’une prise audio jack 3,5 mm, ce qui impose le recours à un adaptateur USB-C ou à des écouteurs sans fil. Ils ne comportent pas non plus d’émetteur infrarouge.

Le lecteur d’empreintes digitales est positionné sous l’écran sur les deux appareils, reposant sur une technologie ultrasonique rapide et discrète, ce qui permet un déverrouillage pratique sans bouton physique dédié.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie repose sur une batterie de 4900 mAh pour chacun des deux modèles. Sur le papier, les capacités sont donc identiques. Toutefois, grâce à une gravure plus fine et à une meilleure efficience énergétique, le Galaxy S26 Plus peut théoriquement offrir une endurance légèrement supérieure, bien que cette donnée varie nécessairement selon les usages, la luminosité d’écran et les applications sollicitées.

Le Galaxy S25 Plus demeure néanmoins capable de tenir une journée complète en utilisation soutenue. Concernant la recharge, les deux smartphones prennent en charge la charge filaire rapide jusqu’à 45 W. Ils sont également compatibles avec la recharge sans fil à une puissance pouvant atteindre 15 W, ainsi qu’avec la recharge sans fil inversée pour alimenter des accessoires compatibles. En définitive, si les écarts restent mesurés, le Galaxy S26 Plus conserve un léger avantage en efficacité globale, tandis que le Galaxy S25 Plus propose des performances énergétiques déjà très équilibrées.

