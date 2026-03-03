Motorola Razr Fold arrive en Europe à un tarif élevé

À retenir Le Motorola Razr Fold est lancé en Europe au prix de 1999 euros .

Après l’avoir officialisé lors du CES 2026 à Las Vegas, Motorola présente son premier smartphone pliant au format pliable en livre, le Razr Fold, en Europe lors du MWC 2026 de Barcelone.

Ce modèle diffère des autres smartphones à clapet précédents de la gamme Razr. L'appareil mesure 9,9 mm d'épaisseur une fois fermé et pèse 240 grammes, selon les mesures communiquées par le fabricant. Il présente des finitions soignées, avec des motifs gravés sur la version Blackened Blue et un aspect soyeux pour la Lily White, deux coloris inspirés Pantone d'après Motorola. La certification IP48/49 assure une résistance à l'eau et à la poussière, soit comme le Samsung Galaxy Z Fold7 mais bien que moindre comparée au Honor Magic V6 qui profite d’une certification IP68.

De très grands écrans, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur

L'écran externe de 6,6 pouces pOLED offre une définition de 2520 x 1080 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et une protection Gorilla Glass Ceramic 3. L'écran interne, quant à lui, atteint 8,1 pouces en LTPO OLED avec 2484 x 2232 pixels et 120 Hz. Selon le fabricant, les pics de luminosité grimpent à 6000 cd/m², un niveau supérieur à celui de nombreux pliables actuels comme le Galaxy Z Fold7, facilitant l'usage en extérieur. En outre, on peut compter sur un support du stylet Moto Pen Ultra, fourni dans la boîte, qui permet des interactions avancées pour la prise de notes ou le dessin.

Ces caractéristiques visent un usage multitâche fluide, avec compatibilité Dolby Vision et HDR10+ confirmée par Motorola.

Performances et autonomie

Le Snapdragon 8 Gen 5 de Qualcomm anime le Razr Fold, un chipset en 3 nm avec octa-core jusqu'à 3,8 GHz et GPU Adreno 829, selon les spécifications officielles. Il est associé à 12 ou 16 Go de RAM et 256, 512 Go ou 1 To de stockage UFS, sans emplacement pour carte mémoire. D'après Motorola, cette configuration gère sans peine les tâches intensives, surpassant potentiellement les modèles pliables milieu de gamme en fluidité.

La batterie de 6000 mAh, basée sur une technologie silicon-carbon, promet une endurance remarquable pour un pliable. La charge filaire atteint 80 W et la sans-fil 50 W, des vitesses alignées sur les standards premium. Android 16 au démarrage assure 7 ans de mises à jour système et de sécurité, un engagement solide face aux offres de Samsung ou Google.

Les haut-parleurs stéréo optimisés par Bose diffusent un son Dolby Atmos, enrichissant l'expérience multimédia. Ainsi, le Razr Fold se présente comme un outil polyvalent pour professionnels et créateurs, avec une gestion thermique optimisée par le fabricant.

Appareil photo et multimédia

Le module photo triple 50 mégapixels équipe le dos du Razr Fold. Le grand-angle utilise un capteur Sony Lytia f/1.6 avec OIS, le téléobjectif périscope offre un zoom optique 3x et OIS, tandis que l'ultra-grand-angle à 122 degrés gère la macro. Les selfies se font via un 20 ou 32 mégapixels, selon si on utilise le module prévu au niveau de l’écran externe ou interne. Selon Motorola, la colorimétrie Pantone améliore la fidélité des couleurs, et la vidéo supporte 8K à 30 ips ou 4K à 120 ips avec Dolby Vision.

Disponibilité et prix

Le Razr Fold sort le 13 avril 2026 en Europe, avec une configuration de base à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage fixée à 1999 euros. Des versions 16 Go/512 Go ou 1 To seront disponibles à des tarifs supérieurs, selon les régions.

