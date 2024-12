OH ! OH ! OH ! 310 € de réduction sur le Galaxy S24 haut de gamme de Samsung pour cette offre spéciale Noël

Beaucoup ont déjà décoré leur sapin et accroché les guirlandes dans la maison. C’est le moment d’acheter les derniers cadeaux après avoir enchaîné Black Friday et Cyber Monday.

Les enseignes n’ont pas la moindre envie de tarir les bons prix, et Rakuten en particulier propose aujourd’hui une offre « méga peak », avec 20% de cashback, mais aussi et surtout de grosses réductions pour Noël. Ainsi, le Samsung Galaxy S24, haut de gamme le plus récent du géant coréen, et est disponible avec 310 € de moins que sur le site de son constructeur.

De quoi se faire plaisir ou faire plaisir pour les fêtes qui approchent très vite.

La fiche technique du Samsung Galaxy S24

Écran : Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 1080x2340 pixels, de 6,1 pouces

Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 1080x2340 pixels, de 6,1 pouces Processeur : Samsung Exynos 2400

Samsung Exynos 2400 Mémoire : 8 Go

8 Go Stockage : à partir de 128 Go de stockage interne (256 Go pour cette version)

à partir de 128 Go de stockage interne (256 Go pour cette version) Caméra principale : 50 Mp

50 Mp Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 4000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

La fiche technique du Samsung Galaxy S24 est tout à fait convaincante et donne accès à une expérience idéale pour tous les types de profils. Que vous ayez besoin d’un bel écran pour visionner des séries ou pour jouer ; que vous souhaitiez uniquement un appareil qui dure dans le temps, il est adapté.

D’autant plus qu’avec ses 7 ans de mises à jour, il est un appareil qui est justement appelé à perdurer.

Le Galaxy S24 est donc polyvalent, mais bien plus que cela,il est probablement l’un des appareils les plus intéressants sur le segment du haut de gamme abordable grâce à son interactivité avec l’écosystème Samsung qui le rend très attrayant pour une partie du public, à l’instar des services Apple sur un iPhone.

Quelle offre pour le Samsung Galaxy S24 sur Rakuten ?

Rakuten propose le Galaxy S24 en version import japonaise (compatible avec les opérateurs français) permettant une différence de 310 € en comparaison du prix affiché directement sur le site de Samsung. L’appareil est fourni avec une garantie et il est possible de le financer en plusieurs fois afin de faciliter l’achat.

De plus, jusqu’à ce soir, vous pouvez obtenir 20 % de cashback supplémentaire, ce qui fait 59 € en bons d’achat, de quoi acheter les accessoires nécessaires pour votre appareil par exemple.