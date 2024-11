On en sait un peu plus sur le Google Pixel 9a

Selon les rumeurs les plus sérieuses et après des photos puis la publication de rendus particulièrement réalistes présentant les formes du futur smartphone de milieu de gamme de Google, on peut dire que le Pixel 9a aurait un écran de taille identique à celle du Pixel 9. Il devrait effectivement proposer une diagonale de 6,3 pouces sur une dalle AMOLED. Cette dernière aurait une définition FHD+ (1080 x 2424 pixels) et proposerait une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz, permettant une expérience visuelle fluide. La luminosité maximale atteindrait les 2000 cd/m², plaçant l'appareil au niveau des meilleurs smartphones du marché.

Une puissance maîtrisée et un module photo repensé

Sous le capot, on retrouverait le processeur Google Tensor G4, gravé en 4 nanomètres. Cette puce, orientée vers l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, s'accompagnerait de 8 Go de mémoire vive LPDDR5X. Le stockage, disponible en 128 ou 256 Go, utiliserait la technologie UFS 3.1 pour des transferts rapides mais pas la plus véloce du marché toutefois. Certains smartphones notamment les modèles haut de gamme profitent de la version 4.0 de ce protocole de transfert.

L'appareil photo principal serait un module de 48 mégapixels (f/1.7) qui bénéficierait d'une stabilisation optique, tandis que l'ultra grand-angle serait un capteur de 13 mégapixels pour un champ de vision de 120 degrés. La caméra frontale de 13 mégapixels promettrait des selfies de qualité avec support HDR.

Une autonomie prometteuse et un tarif contenu

La batterie de 5000 mAh représenterait une augmentation significative par rapport au Pixel 8a (4492 mAh) et surpasse même la capacité du Pixel 9. Toutefois, la charge serait limitée à 18W en filaire et 7,5W en sans fil, des valeurs modestes mais cohérentes avec le positionnement du produit.

Le Pixel 9a adopterait une construction premium avec un cadre en aluminium et une protection en verre Gorilla à l'avant. La certification IP67 assurerait une résistance à l'eau et à la poussière jusqu'à un mètre de profondeur pendant 30 minutes. Les dimensions seraient de 154,7 x 73,3 x 8,9 mm pour 186 grammes.

Enfin, certaines sources avancent un prix à partir 499 dollars pour ce modèle. Il reste plusieurs mois avant la présentation officielle de l’appareil et d’ici là, il est très probable que d’autres informations fuitent.