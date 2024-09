Google Pixel 9a : ce que l’on sait du prochain smartphone abordable de Google

Selon les premières informations qui circulent, le Pixel 9a devrait adopter un design proche de celui du Pixel 9, lancé à l’automne 2024. On s’attend ainsi à retrouver des bords plats, une tendance qui s’est imposée sur le marché des smartphones haut de gamme ces dernières années. Cette évolution esthétique marquerait une rupture avec les générations précédentes de la série A, qui se distinguaient jusqu’alors par des lignes plus arrondies. Le bloc photo pourrait également connaître quelques modifications. Certaines sources évoquent la possibilité d’une disposition plus discrète des capteurs, collés au dos de l’appareil plutôt que logés dans une protubérance comme sur les modèles actuels. Ce changement permettrait non seulement de réduire les coûts de production, mais aussi de mieux différencier visuellement le Pixel 9a de ses grands frères de la gamme principale.

Un écran potentiellement plus grand

L’une des évolutions les plus notables pourrait concerner la taille de l’écran. Alors que le Pixel 8a se contentait d’une diagonale de 6,1 pouces, son successeur pourrait franchir un cap avec une dalle plus généreuse. Cette augmentation de la surface d’affichage répondrait à une demande croissante des utilisateurs pour des écrans offrant plus d’espace de travail et de confort visuel, notamment pour la consommation de contenus multimédias.

La qualité de l’écran devrait également être au rendez-vous, avec le maintien probable de la technologie OLED et d’un taux de rafraîchissement élevé. Ces caractéristiques, déjà présentes sur le Pixel 8a, contribuent grandement à l’expérience premium proposée par Google sur sa gamme abordable.

Des performances en hausse grâce au Tensor G4

Sous le capot, le Pixel 9a devrait hériter du processeur Tensor G4, la puce maison de Google qui équipera également les Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL. Cette intégration permettrait au smartphone abordable de bénéficier des dernières avancées en matière d’intelligence artificielle et de traitement d’image, deux domaines dans lesquels Google excelle. L’utilisation du Tensor G4 pourrait également se traduire par une amélioration significative des performances générales et de l’efficacité énergétique par rapport au Pixel 8a. Les utilisateurs pourraient ainsi profiter d’une expérience plus fluide au quotidien, que ce soit pour la navigation web, le multitâche ou le gaming occasionnel.

La photographie a toujours été l’un des points forts de la gamme Pixel, y compris sur les modèles A. Pour le Pixel 9a, Google devrait capitaliser sur cette réputation en conservant une configuration similaire à celle du Pixel 8a. On s’attend ainsi à retrouver un capteur principal performant, accompagné d’un ultra grand-angle polyvalent.

Les améliorations pourraient se concentrer sur le traitement logiciel des images, domaine dans lequel Google excelle grâce à ses algorithmes avancés. L’intégration du Tensor G4 pourrait notamment permettre d’optimiser les performances en basse lumière ou d’affiner le mode portrait, deux aspects déjà très appréciés sur les Pixel.

Un positionnement tarifaire délicat

L’un des enjeux majeurs pour Google avec le Pixel 9a sera son positionnement tarifaire. Alors que la série A s’est toujours distinguée par son excellent rapport qualité/prix, la hausse continue des tarifs des smartphones pose question. Certains analystes s’interrogent même sur la pertinence de maintenir cette gamme, alors que l’écart de prix avec les modèles standards se réduit. Google devra donc trouver le juste équilibre entre les améliorations apportées et un tarif qui reste attractif. Une légère augmentation par rapport au Pixel 8a est envisageable, mais elle devra être justifiée par des évolutions pour convaincre les consommateurs.