OnePlus 13, sa date de lancement officiel est connue

Selon les informations partagées par OnePlus, le OnePlus 13 sera officiellement présenté en Chine le 31 octobre 2024. Pour les autres marchés, notamment l'Europe, il faudra probablement patienter jusqu'au début de l'année 2025 pour voir arriver ce nouveau modèle. Le téléphone a été aperçu dans les mains de plusieurs joueurs d’esports lors d’événements récents.

Un design raffiné aux bords incurvés

OnePlus a publié un premier teaser officiel dévoilant le design arrière du OnePlus 13. L'image confirme les fuites récentes, montrant un appareil aux bords légèrement incurvés et un large module photo circulaire. Ce dernier arbore le logo Hasselblad, soulignant la poursuite du partenariat entre OnePlus et le célèbre fabricant d'appareils photo.

Le smartphone sera disponible en trois coloris : noir, blanc et un vert clair rappelant la teinte « Flowy Emerald » du OnePlus 12. Une attention particulière semble avoir été portée aux finitions, avec des reflets subtils sur la coque arrière qui devraient conférer au OnePlus 13 un aspect premium.

Un écran de pointe signé BOE

L'écran du OnePlus 13 s'annonce comme l'un de ses principaux atouts. Fabriqué par le spécialiste chinois BOE, il s'agirait d'une dalle OLED de 6,82 pouces affichant une définition 2K (probablement 3200 x 1440 pixels). La fréquence de rafraîchissement adaptative pourrait atteindre 120 Hz, assurant une fluidité optimale dans l'interface et les applications compatibles.

On note la présence d'un capteur d'empreintes digitales ultrasonique qui serait intégré sous l'écran. Cette technologie devrait offrir un déverrouillage plus rapide et précis que les solutions optiques utilisées jusqu'à présent. Autre particularité : l'écran serait incurvé sur les quatre côtés.

Des performances de haut vol avec le Snapdragon 8 Elite

Sous le capot, le OnePlus 13 devrait embarquer le futur processeur haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite. Cette puce, qui n'a pas encore été officiellement présentée, promet des performances nettement supérieures à la génération actuelle. OnePlus pourrait être l'un des premiers constructeurs à l'intégrer dans un smartphone grand public.

Pour accompagner ce processeur puissant, le OnePlus 13 disposerait de 24 Go de mémoire vive LPDDR5X, un record pour un smartphone de la marque. Cette configuration devrait garantir une fluidité exemplaire, même lors d'utilisations intensives ou de multitâches poussés.

Un module photo ambitieux

Côté photographie, OnePlus semble vouloir franchir un nouveau cap. Le module principal conserverait un capteur de 50 mégapixels, mais c'est surtout du côté du téléobjectif que l'évolution serait la plus marquée. Un nouveau capteur de 50 mégapixels serait en effet utilisé pour le zoom, promettant des clichés de meilleure qualité lors des prises de vue rapprochées.

Pour alimenter l'ensemble, OnePlus opterait pour une imposante batterie de 6000 mAh. Cette capacité, supérieure à la moyenne du marché, devrait permettre au OnePlus 13 de tenir facilement une journée complète d'utilisation intensive, voire plus.

La charge rapide serait également au rendez-vous, avec une puissance de 100W en filaire. Le support de la charge sans fil est également évoqué, avec une puissance qui pourrait atteindre 50W, plaçant le OnePlus 13 parmi les smartphones les plus performants dans ce domaine. Il ne reste plus longtemps à patienter avant d’avoir la confirmation de ces rumeurs.