OnePlus 15 : un écran inédit chez les smartphones haut de gamme

D’après le fabricant, le mobile sera équipé d’un panneau BOE X3 LTPO plat de 6,78 pouces affichant une définition dite “1,5K”, un choix qui se différencie des écrans QHD+ de la génération précédente.

Selon OnePlus, la technologie BOE permet d’atteindre une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, soit la plus élevée actuellement proposée sur les flagships du marché. Cet argument place le modèle devant des concurrents comme le Samsung Galaxy S25 Ultra, l’iPhone 17 Pro ou le Xiaomi 17, tous restés à 120 Hz.

La dalle revendique aussi une luminosité accrue de 13% par rapport au OnePlus 13, une couverture colorimétrique supérieure, ainsi qu’une luminosité minimum de 1 cd/m², d’après le fabricant. Ce dernier point vise à améliorer le confort visuel en faible lumière, notamment en soirée.

L’écran hérite par ailleurs de la puce Oppo P3 dédiée, censée renforcer la rapidité d’adaptation de l’affichage et la stabilité de la luminosité, qu’il s’agisse d’usages multimédias intenses ou de sessions nocturnes.

OnePlus indique que la dalle est dotée d’une certification TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 5.0 et a obtenu la notation “A++” auprès de DisplayMate, preuve selon la marque d’une optimisation avancée de la gestion de la lumière bleue et du rendu colorimétrique.

Les bords extrêmement fins, mesurés à 1,15 mm selon le fabricant, permettent de maximiser la surface utile. Ce résultat surpasse la finesse des bordures du Xiaomi 17, autre mastodonte sur le segment premium. La marque insiste sur une consommation réduite de 10%, tandis que la durabilité de l’écran serait accrue de 30% par rapport au modèle OnePlus 13.

Design revisité et fiche technique musclée

Outre l’écran, OnePlus apporte des changements notables au design et à la fiche technique du OnePlus 15. À l’arrière, le module photo s’inscrit dans un carré, à l’opposé des formes plus allongées adoptées précédemment. Cette nouvelle orientation stylistique marque une rupture, confirmant la volonté du constructeur d’offrir une identité renouvelée au sein de la gamme.

Selon OnePlus, le bloc principal intègre un capteur Sony LYT-700 de 50 mégapixels, associé à un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels signé Samsung JN5 ; de quoi viser la polyvalence en photographie mobile et tenter de concurrencer des références comme le Pixel 10 Pro et le Samsung Galaxy S25 Ultra.

En interne, le groupe officialise le recours au tout dernier Snapdragon 8 Elite Gen 5, l’une des puces les plus puissantes du moment, permettant au OnePlus 15 de se placer à égalité avec les leaders haut de gamme.

Côté endurance, la batterie affiche une capacité record de 7300 mAh, accompagnée d’une recharge filaire ultra-rapide de 120 W et d’une recharge sans fil de 50 W, surpassant ainsi les standards proposés par Xiaomi ou Realme cette année.