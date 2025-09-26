Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro et Xiaomi 17 Pro Max : la gamme se renouvelle pour bousculer le haut de gamme

Le design des nouveaux smartphones Xiaomi 17 marque un tournant stratégique pour la marque : le constructeur a délaissé la série 16 pour afficher ouvertement son objectif de rivaliser avec les iPhone 17 et Galaxy S des concurrents. D’après la marque, chacun des trois modèles, tout en gardant une identité commune, possède ses spécificités. Le Xiaomi 17, modèle standard, arbore une dalle OLED LTPO de 6,3 pouces, une définition de 1220 x 2656 pixels, une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz et une luminosité annoncée à 3 500 cd/m². Son format compact et ses lignes arrondies rappellent la philosophie ergonomique de la marque tout en évoquant le style de l’iPhone 17.

Le Xiaomi 17 Pro conserve cette diagonale de 6,3 pouces, mais sur une dalle 1.5K et garde une fréquence de rafraîchissement adaptive. Ce flagship compact mise sur l’expérience de prise en main et la sobriété du design. Sur les 17 Pro et 17 Pro Max, Xiaomi introduit une innovation majeure : le « Magic Back Screen », un écran AMOLED secondaire de 2,7 pouces à l’arrière pour la version Pro, et de 2,9 pouces pour la version Pro Max. Ce second écran sert à la prévisualisation de selfies, affiche des notifications, widgets, fonds d’écran IA ou animaux virtuels, ou encore permet de transformer le smartphone en console de jeu rétro avec une coque dédiée.

Le 17 Pro Max, modèle ultra-premium, va plus loin avec une dalle LTPO AMOLED de 6,9 pouces, une définition accrue (1200 x 2608 pixels), une fréquence de 120 Hz, et un niveau de luminosité qui atteint également 3 500 cd/m². Tous les écrans principaux sont compatibles Dolby Vision, HDR Vivid ainsi que HDR10+. La protection « Dragon Crystal Glass 3 » vient assurer la sécurité des deux modèles supérieurs à l’usage.

Performances, autonomie et interface logicielle : au sommet de la hiérarchie

Les trois smartphones partagent l’ambition d’offrir le meilleur en matière de performances. Selon le fabricant, ils intègrent le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 gravé en 3 nm, qui promet des performances équivalentes à celles des meilleurs modèles du marché, y compris les iPhone 17 Pro et les Samsung Galaxy Ultra. Les modèles Pro reçoivent jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et un stockage atteignant 1 To via UFS 4.1, tandis que le Xiaomi 17 standard se contente d’options allant jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, ce qui reste très compétitif pour son segment.

Concernant l’autonomie, Xiaomi surprend : le modèle standard embarque une batterie de 7 000 mAh, la plus imposante des trois, suivi du Pro Max avec 7 500 mAh et du 17 Pro avec une batterie de 6 300 mAh. Tous permettent la recharge filaire rapide à 100 W, la recharge sans fil à 50 W, et même la recharge inversée (22,5 W). L’architecture en L de la batterie, optimisée au silicium, permettrait une compacité sans renoncer à la capacité d’endurance.

La nouvelle version de l’interface HyperOS 3, basée sur Android 16, anime l’ensemble de la série. Les trois modèles disposent ainsi d’une expérience utilisateur homogène, avec support complet des principales applications Google, la gestion intelligente de la consommation énergétique, un capteur d’empreintes sous l’écran et une certification IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Photographie leica sous toutes les coutures : chaque modèle son ADN

D’après le constructeur, le partenariat officiel entre Leica et Xiaomi s’enrichit sur ces nouveaux flagships. Le Xiaomi 17 standard intègre un double capteur : un module principal de 50 mégapixels à ouverture f/1,67 accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels, et un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique x2,6. Il permet des clichés nets, y compris en basse lumière grâce à la technologie Light Fusion. La possibilité d’enregistrer en 8K ravira aussi les amateurs de vidéo.

Le Xiaomi 17 Pro profite d’un équipement photo renforcé avec trois modules Leica Summilux de 50 mégapixels chacun (principal, ultra grand-angle, téléobjectif macro inversé). L’écran arrière sert aussi de viseur pour selfies avec la caméra principale, une fonction qui, selon la marque, optimise la prévisualisation et la qualité des autoportraits.

Le 17 Pro Max, véritable vitrine technologique, bénéficie en plus d’un téléobjectif périscope x5 avec capteur 1/2” et ouverture f/2,6, de capacités de macro et d’un ultra grand-angle signé Leica. L’intelligence artificielle HyperOS améliore le traitement photo et vidéo : gestion automatique du HDR, détection de scène et optimisation avancée de la netteté et des couleurs. Par comparaison, ces modules rivalisent dorénavant avec ceux proposés sur les iPhone 17 Pro Max et Galaxy Ultra, offrant des options créatives supplémentaires.

Disponibilité et prix

Actuellement, les Xiaomi 17, 17 Pro et 17 Pro Max sont disponibles en précommande en Chine. Les déclinaisons européennes devraient être confirmées dans les semaines à venir, avec des adaptations potentielles sur la configuration batterie et réseau. Le Xiaomi 17 Pro Max, proposé en noir, vert, violet ou blanc nacré, est affiché à partir de 5 999 yuans (environ 720 euros) pour la version 12/512 Go, et jusqu’à 6 999 yuans (environ 860 euros) pour la version 16 Go / 1 To. Le Xiaomi 17 Pro est annoncé autour de 4 999 yuans (environ 600 euros), tandis que le modèle standard doit rester plus abordable, sans que le prix exact ne soit encore donné, selon la marque.