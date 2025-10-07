OnePlus 15T ou OnePlus 15s : un format compact prêt à accueillir une autonomie record et la dernière puce haut de gamme

Le OnePlus 15T semblerait poursuivre la philosophie du modèle 13T en voulant proposer un format réduit, tout en s’équipant de technologies dignes des appareils les plus premium. Ainsi, selon des rumeurs jugées sérieuses, il serait doté d’un écran qui aurait une diagonale de 6,3 pouces, reprenant ainsi l’un des rares formats réellement « pocket-friendly » sur le marché actuel.

Mais le grand changement mettrait l’accent sur l’autonomie puisque le smartphone est pressenti pour intégrer une batterie d’une capacité supérieure à 7 000 mAh, selon des sources concordantes. À titre de comparaison, le prédécesseur OnePlus 13s affichait déjà une capacité remarquable de 5 850 mAh. Si cette caractéristique se confirme, ce mobile défiera les standards actuels, l’association d’une aussi grosse batterie à un format compact constituant une prouesse rarement vue sur un appareil « non-rugged ».

Pour accompagner cette autonomie hors norme, la marque miserait sur la toute dernière génération de processeur haut de gamme : le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Un choix qui correspond à l’ambition du constructeur de concilier gabarit réduit et performances capables de rivaliser avec les modèles vedettes du segment premium. Notons également, toujours d’après la même source, que le châssis serait métallique, pour une grande robustesse et un esthétisme abouti.

OnePlus 13T

Des boutons utiles et sécurité biométrique : la montée en gamme

Autre indice du virage premium, la présence annoncée de boutons multifonctions, dont l’usage devrait se prêter tant à la capture photo qu’aux fonctionnalités d’intelligence artificielle.

Une autre évolution très attendue concernerait la sécurité biométrique. Le OnePlus 15T arborerait un capteur d’empreintes digitales à ultrasons placé sous l’écran, succédant au capteur optique traditionnel. Cette technologie est déjà utilisée par plusieurs smartphones haut de gamme dont les Samsung Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra, les Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Ultra, le Honor Magic7 Pro ou encore les Google Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL, par exemple. Elle promet une détection plus rapide et précise, même en condition d’humidité ou de traces sur le doigt.

Photographie : entre tradition et aspirations

Côté rendu photo, le OnePlus 15T devrait maintenir le duo de capteurs ayant fait le succès de son prédécesseur : un capteur principal 50 mégapixels couplé à un ultra grand-angle 50 mégapixels. Toutefois, d’après certains informateurs, l’intégration d’un téléobjectif — synonyme de triple caméra arrière — serait à l’étude.

Le calendrier de commercialisation commence à prendre forme. Selon les rumeurs persistantes, le lancement chinois du OnePlus 15T serait prévu entre mars et avril 2026, tandis que sa déclinaison internationale sous le nom OnePlus 15s devrait suivre dans la foulée.