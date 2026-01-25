OnePlus Nord 6 : un milieu de gamme sous Snapdragon 8s Gen 4 et 9000 mAh ?

Alors que la marque semble vivre une période de trouble, il semblerait qu’un nouveau modèle s’apprête à faire son apparition sur certains marchés. En effet, il y a des premières fuites, complétées par des certifications et des tests en ligne. Ceux-ci laissent entrevoir une fiche technique qui le rapproche parfois de certains modèles haut de gamme, tout en restant positionné au milieu de par son prix.

Un processeur et des performances de haut niveau

Le cœur technique du Nord 6 repose sur le Snapdragon 8s Gen 4, puce Qualcomm qui apparaît dans la liste Geekbench d’un appareil OnePlus référencé CPH2795. Les scores relevés tournent autour de 2019 points en simple cœur et 6503 en multi‑cœur, ce qui le place légèrement en dessous du OnePlus 15R mais dans la même zone de puissance, ce qui est rare pour un modèle ciblé comme milieu de gamme. Cela devrait lui offrir une excellente capacité à gérer les jeux lourds, les montages vidéo et les flux multitâches, même si ces chiffres restent à corroborer par des tests réels d’utilisation.

L’ensemble est associé à une mémoire RAM de 12 Go, vendue sous cette appellation même si la valeur mesurée tourne autour de 10,93 Go, une pratique courante chez OnePlus sur ses derniers modèles. Plusieurs fuites évoquent par ailleurs la possibilité de configurations montant jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 4.1, ce qui placerait le terminal au niveau de certains flagships en termes de capacité interne.

Comparé à de nombreux concurrents limités à des Snapdragon 7 de dernière génération, le choix du Snapdragon 8s Gen 4 confère au Nord 6 un avantage notable sur la puissance brute, tout en restant orienté milieu de gamme au niveau tarifaire.

Affichage 165 Hz et autonomie très attendue

Selon plusieurs sources fiables, l’écran du OnePlus Nord 6 serait un panneau AMOLED de 6,78 pouces, avec une définition dite 1.5K et une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 165 Hz. Cette configuration est proche de celle utilisée sur le OnePlus 15R, ce qui laisse envisager une expérience visuelle très fluide, notamment pour les jeux et le défilement dans les applications.

La grande particularité du Nord 6 semble être sa batterie, supposée atteindre 9000 mAh, une capacité très rare dans ce segment. C’est moins que celle attendue sur un smartphone realme mais cette valeur le plongerait dans une zone habituellement occupée par les modèles ultra‑autonomes.

Les fuites évoquent également une forte résistance environnementale, avec des indices IP66, IP68, IP69 et IP69K, certains des niveaux de protection les plus élevés trouvés sur smartphone. Si ces informations se confirment, le Nord 6 se placerait au‑dessus de nombreux milieux de gamme, souvent limités à une simple certification IP67 ou aucun indice officiel.

Le lancement officiel du OnePlus Nord 6 n’a pas encore été annoncé par le fabricant, mais plusieurs sources s’accordent à le placer au premier semestre 2026.

