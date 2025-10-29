OnePlus Turbo : le pari du smartphone gaming haut de gamme en 2025

Le OnePlus Turbo ambitionnerait de devenir une référence sur le segment des smartphones pour le jeu mobile. Selon Smartprix et des informateurs spécialisés, le premier atout mis en avant serait l’autonomie puisque le Turbo intégrerait une batterie de 8000 mAh, un chiffre qui surpasse de nombreux modèles concurrents et qui représente une valeur ajoutée pour des sessions gaming prolongées. Ce choix de batterie tranche d’ailleurs avec la stratégie de la marque sur d’autres gammes récentes comme le OnePlus Ace 6, qui embarque déjà 7800 mAh.

Un maximum de puissance pour mieux servir les jeux

Côté performances, le Turbo serait animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Ce choix de puce, qui n’est pas la version « Elite » du même fabricant déjà présente sur le OnePlus 15, marquerait toutefois une première mondiale, le Turbo serait le premier smartphone du marché équipé de cette déclinaison du Snapdragon 8 Gen 5. Par ailleurs, le smartphone serait doté d’un écran OLED 6,7 pouces, affichant une définition 1,5K avec une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, paramètre essentiel pour les joueurs compétitifs et amateurs de fluidité visuelle renforcée.

L’ensemble serait complété par un système de refroidissement avancé, pensé pour stabiliser les performances durant les sessions les plus intenses, et un design sobre. Selon les dernières indiscrétions, l’appareil intègrerait également la reconnaissance d’empreintes ultrasonique sous l’écran, le support du NFC, deux haut-parleurs stéréo et un moteur de vibration linéaire X-axis.

Un équipement technique solide face à la concurrence

Dans un secteur résolument concurrentiel qui est celui des smartphones gaming, le OnePlus Turbo doit rivaliser avec des références déjà bien installées sur le segment. L’Asus ROG Phone, bien connu des initiés, propose des fonctionnalités de pointe comme les gâchettes sensitives configurables, une interface logicielle personnalisée, un design affirmé dédié au gaming et une panoplie d’accessoires spécifiques. La gamme RedMagic n’est pas en reste, avec le RedMagic 11 Pro qui embarque le Snapdragon 8 Elite Gen 5, une batterie de 7 500 mAh, un système de refroidissement innovant, aussi des gâchettes et un design pensé pour séduire les passionnés.

Sur ces aspects, le OnePlus Turbo s’aligne sur les exigences actuelles : l’écran à forte fréquence de rafraîchissement, la charge rapide 100 W, les doubles caméras principales (50 mégapixels + 8 mégapixels), un module frontal de 32 mégapixels pour les selfies et le streaming, le tout sous Android 16/ColorOS 16. Toutefois, le Turbo ne mise pas sur le nombre de gadgets extérieurs, préférant capitaliser sur l’endurance, la puissance brute et la stabilité de performance pour tenter d’attirer une clientèle large, allant des joueurs chevronnés aux utilisateurs à la recherche d’un flagship endurant.

Des informations laissent entendre que la recharge sans fil ne sera pas proposée sur ce modèle. Néanmoins, l’effort a été concentré sur la vitesse de la recharge filaire et sur l’optimisation de l’autonomie, deux critères clés pour les joueurs mobiles. Si le design reste sobre et fidèle à l’ADN de la marque, plusieurs coloris seraient proposés, bien que ceux-ci n’aient pas encore été officiellement confirmés an octobre 2025.​

Selon diverses sources, le Turbo serait en phase de test avancée et son lancement en Chine comme en Inde est attendu dans les semaines à venir.