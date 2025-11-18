OnePlus va enrichir sa gamme avec le OnePlus 15R

D’après la marque, le OnePlus 15R s’oriente vers une expérience équilibrée entre performance et autonomie. Ce modèle reprend la philosophie des précédentes déclinaisons « R » qui veut offrir des technologies de pointe à un tarif généralement contenu.

Concrètement, le OnePlus 15R devrait reprendre l’essentiel du design du OnePlus Ace 6, présenté en Chine il y a quelques semaines ; plusieurs observateurs estiment qu’il s’agira d’une simple variation esthétique adaptée aux marchés internationaux. Les différences notables par rapport au OnePlus 13R sont un écran AMOLED légèrement plus grand : la diagonale passe à 6,83 pouces, accompagnée d’une fréquence de rafraîchissement de 165Hz et d’une luminosité pouvant atteindre jusqu’à 5000 cd/m² selon le fabricant.

En termes de puissance, le smartphone intègre le tout nouveau processeur Snapdragon 8 Elite épaulé par 12 Go à 16 Go de mémoire vive selon la configuration, et un stockage de base de 256 Go pouvant aller jusqu’à 1 To.

La batterie, d’une capacité impressionnante de 7800 mAh, promet une endurance accrue, épaulée par une recharge rapide de 120W. Il est toutefois possible que cette capacité soit revue à la baisse pour le marché international.

Système moderne et robustesse

Selon le fabricant, le OnePlus 15R miserait sur la fluidité avec OxygenOS 16 basé sur Android 16. Ce choix garantit un accès à toutes les avancées logicielles récentes, ainsi qu’une intégration optimisée des applications et services Google. Le système propose également la prise en charge du « bypass charging », permettant d’alimenter directement le terminal pendant les sessions de jeu intensives, contribuant à préserver la batterie sur le long terme.

Côté résistance, le smartphone veut assurer une protection contre l’eau et la poussière : IP66, IP68, IP69 et IP69K.

Quelle configuration pour les photos ?

Le OnePlus 15R adoptera une approche plus conservatrice en matière de photographie que le OnePlus 15. Le terminal intègrera un module arrière double : un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 8 mégapixels, soit un recul par rapport au 13R qui avait bénéficié de trois capteurs dont un téléobjectif dédié. Pour les selfies, on retrouvera une caméra frontale de 32 mégapixels.

