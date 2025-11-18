OnePlus va enrichir sa gamme avec le OnePlus 15R

OnePlus s’apprête à dévoiler deux nouveautés majeures : le smartphone OnePlus 15R, attendu pour sa robustesse et ses performances, et une nouvelle montre connectée à la silhouette épurée, dont le lancement international est imminent selon le fabricant.

publié le 18/11/2025
OnePlus 15R teasing

D’après la marque, le OnePlus 15R s’oriente vers une expérience équilibrée entre performance et autonomie. Ce modèle reprend la philosophie des précédentes déclinaisons « R » qui veut offrir des technologies de pointe à un tarif généralement contenu.

Concrètement, le OnePlus 15R devrait reprendre l’essentiel du design du OnePlus Ace 6, présenté en Chine il y a quelques semaines ; plusieurs observateurs estiment qu’il s’agira d’une simple variation esthétique adaptée aux marchés internationaux. Les différences notables par rapport au OnePlus 13R sont un écran AMOLED légèrement plus grand : la diagonale passe à 6,83 pouces, accompagnée d’une fréquence de rafraîchissement de 165Hz et d’une luminosité pouvant atteindre jusqu’à 5000 cd/m² selon le fabricant. 

En termes de puissance, le smartphone intègre le tout nouveau processeur Snapdragon 8 Elite épaulé par 12 Go à 16 Go de mémoire vive selon la configuration, et un stockage de base de 256 Go pouvant aller jusqu’à 1 To.

La batterie, d’une capacité impressionnante de 7800 mAh, promet une endurance accrue, épaulée par une recharge rapide de 120W. Il est toutefois possible que cette capacité soit revue à la baisse pour le marché international.

OnePlus Ace 6

Système moderne et robustesse

Selon le fabricant, le OnePlus 15R miserait sur la fluidité avec OxygenOS 16 basé sur Android 16. Ce choix garantit un accès à toutes les avancées logicielles récentes, ainsi qu’une intégration optimisée des applications et services Google. Le système propose également la prise en charge du « bypass charging », permettant d’alimenter directement le terminal pendant les sessions de jeu intensives, contribuant à préserver la batterie sur le long terme.

Côté résistance, le smartphone veut assurer une protection contre l’eau et la poussière : IP66, IP68, IP69 et IP69K.

Quelle configuration pour les photos ?

Le OnePlus 15R adoptera une approche plus conservatrice en matière de photographie que le OnePlus 15. Le terminal intègrera un module arrière double : un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 8 mégapixels, soit un recul par rapport au 13R qui avait bénéficié de trois capteurs dont un téléobjectif dédié. Pour les selfies, on retrouvera une caméra frontale de 32 mégapixels.
 

