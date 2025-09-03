Oppo annonce la nouvelle série Reno14 : design irisé et flash photographique IA

La série Reno14 vient succéder aux Reno13 de l’année dernière. Celle-ci s’inscrit dans la volonté d’Oppo d’apporter un design orienté vers les jeunes et les amateurs de tendances, avec un procédé Iridescent Glow exclusif. Ce dernier est lefruit de douze processus de revêtement et de cinq étapes de gravure optique de précision, donnant naissance à des effets de lumière ondulants sur la coque arrière du téléphone.

Les Reno14 5G, Reno14 F 5G et Reno14 FS 5G sont ainsi dotés d’un dos en verre d’une seule pièce, encadré par de l’aluminium de qualité aérospatiale, afin d’assurer une solidité supérieure selon la marque. La série est certifiée IP66, IP68 et IP69 pour sa résistance à la poussière et à l’eau, les ports USB étant dotés d’un revêtement anticorrosion platine pour une durabilité prolongée.

Côté design, Oppo multiplie les options avec des coloris raffinés : le Reno14 5G se pare de blanc opale et vert émeraude, tandis que le Reno14 F 5G propose à la fois le vert émeraude et le bleu opale. L’aspect « mermaidcore », signature esthétique de cette génération, est assumé et mis en avant par la marque.

Photographie IA mise en avant

Selon Oppo, le Reno14 5G embarque un triple flash innovant : les appareils photo principal et ultra grand angle bénéficient de deux flashs pour un éclairage amélioré à courte distance, tandis que le troisième est dédié au téléobjectif.

D’après le fabricant, ce dispositif permet un éclairage jusqu’à dix fois supérieur à celui de la génération précédente et assure une excellente visibilité même en zoom. Pour sa part, le Reno14 F 5G intègre un double flash performant, offrant une luminosité deux fois supérieure à celle de l’ancien modèle selon Oppo.

Le mode Flash amélioré veut faciliter la prise de photos lumineuses avec un effet de relief et des tons de peau naturels, même en environnement sombre.

Le Reno14 5G propose également un système avancé de caméra nocturne propulsé par trois capteurs de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique 3,5x 50 mégapixels, permettant une capture détaillée, du grand angle à l’ultra grand angle. Ajouter à cela un capteur de 8 mégapixels et un objectif pour les selfies de 50 mégapixels.



Pour sa part, le Reno14 F 5G peut s’appuyer sur un capteur principal de 50 mégapixels, un module ultra grand-angle de 8 mégapixels et un troisième capteur de 2 mégapixels avec, en frontal, un 32 mégapixels.

Si la photographie progresse, l’imagerie assistée par IA s’enrichit aussi. En effet, on peut compter sur l’intégration de la technologie Livephoto IA 2.0, fondée sur une double exposition fusionnée en temps réel, aide à figer l’action tout en capturant davantage de lumière. Parmi les outils proposés, l’éditeur IA donne accès à plusieurs fonctionnalités : assistant composition, correction des expressions ou des yeux fermés, suppression magique d’éléments indésirables, élimination des reflets de vitre, accentuation de la netteté et défloutage des images. À cela s’ajoute la vidéo 4K HDR IA, censée offrir une qualité cinématographique, une résolution ultra nette et des couleurs plus fidèles.

Productivité et expérience utilisateur optimisées

Le Reno14, avec sa surcouche ColorOS 15 basée sur Android 15, propose également des outils de productivité appuyés par l’intelligence artificielle. L’application AI Mind Space, selon Oppo, permet de rassembler et d’organiser toutes les informations importantes (rendez-vous, contacts, photos, vidéos) d’un simple glissement d’écran, accessibles via une recherche IA en langage naturel. Le Résumé d’appel IA et le traducteur d’appels IA sur le Reno14 5G offrent respectivement la transcription et le résumé en temps réel des appels ainsi qu’une traduction bidirectionnelle, pour faciliter les échanges interlinguistiques.

Le transcripteur IA autorise l’enregistrement, le résumé et la traduction des conversations vocales en plus de vingt langues, couvrant de multiples plateformes de messagerie et vidéoconférence. Avec l’application AI Translate, il devient possible de traduire en temps réel des menus ou des documents physiques par la caméra et d’engager des dialogues bilingues avec affichage partagé selon Oppo. Un espace dédié est disponible pour enregistrer des notes AI Mind Space.

En outre, pour la première fois sur la série Reno, on peut compter sur l’intégration de Gemini dont Gemini Live. La fonction Entourer pour rechercher est également disponible.

Performances techniques et autonomie : orientation gaming et fiabilité

Sur le plan des performances, le Reno14 5G bénéficie de la nouvelle plateforme mobile MediaTek Dimensity 8350. Selon les données du fabricant, cette puce offre une hausse de 20% des performances multicœurs et une réduction de 30% de la consommation énergétique par rapport à la génération 8250, ainsi qu’une amélioration des graphismes de 60% avec une consommation diminuée de 55%. Pour garantir la stabilité, Oppo a équipé ses smartphones d’un système de refroidissement à chambre à vapeur, la version 5G bénéficiant même d’une architecture nano double pilote.

De son côté, le Reno14 F 5G dispose d’un chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1.

Pour l’affichage, le Reno14 est doté d’une surface AMOLED de 6,59 pouces plate avec une compatibilité HDR10+ pour les contenus qui l’offre et une luminosité maximale de 1200 cd/m², selon la marque. Le Reno14 F s’appuie sur un écran de 6,57 pouces proposant une luminosité maximale de 1400 cd/m², toujours d’après Oppo. Notez que les deux appareils sont dotés d’un mode gant permettant de les utiliser avec des gants mais lorsqu’il est activé, cela met en défaut la fonction Splash Touch qui offre, de son côté, la possibilité de s’en servir les doigts mouillés.

Une attention particulière est portée à l’autonomie avec une batterie de 6 000 mAh sur les deux appareils. Le Reno14 5G offre la charge filaire à 80W, et le Reno14 F 5G à 45W ; dix minutes suffiraient à obtenir plus de douze heures d’appels ou six heures et demie de visionnage vidéo selon Oppo. Attention pour obtenir de telles performances, il faut nécessairement utiliser un chargeur de la marque.

Tous les modèles profitent de cinq mises à jour majeures de ColorOS et de six ans de mises à jour de sécurité, un engagement important en matière de longévité logicielle.

Disponibilité, prix et offres de lancement

La commercialisation de la série Reno14 débute dès le jeudi 4 septembre. Le Reno14 5G est proposé au prix conseillé de 649,90 euros pour la version 12+512 Go et de 599,90 euros pour la 12+256 Go. Le Reno14 F 5G (8+256 Go) et la déclinaison Reno14 FS 5G (12+512 Go) sont annoncés respectivement à 349,90 euros et 429,90 euros.

Jusqu’au 30 septembre, Oppo propose une offre de remboursement selon le smartphone détenu à l’achat : jusqu’à 200 euros pour les anciens modèles Oppo sur le Reno14 5G, 100 euros pour les autres marques, des montants équivalents sur les déclinaisons F et FS. Un bonus supplémentaire de 100 euros est accordé chez Fnac-Darty et Boulanger lors d’une reprise, cumulable avec l’offre nationale.