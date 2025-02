Oppo Find N5 : le smartphone pliant le plus fin au monde sera dévoilé le 20 février

Le constructeur chinois mise sur la finesse extrême de son appareil, qui devrait s'imposer comme le smartphone pliant le plus fin jamais conçu. Une fois déplié, son épaisseur ne dépasserait pas les 4,2 mm, soit à peine plus qu'un port USB-C.

Il dépasse le Honor Magic V3 qui détenait ce record jusqu’ici. Cette prouesse technique n'empêche pas l'intégration d'une batterie conséquente de 5 600 mAh, compatible avec la charge rapide 80W filaire et 50W sans fil.

Le Find N5 se distinguerait également par son châssis en alliage de titane imprimé en 3D, une première sur un smartphone pliant. Cette innovation s'accompagnera d'une certification IPX6, IPX8 et IPX9, garantissant une résistance accrue à l'eau.

Pour se démarquer, Oppo a développé 20 nouveaux matériaux utilisés dans 30 composants clés. La carte mère a été raccourcie de 31,4% par rapport à la génération précédente, permettant d'optimiser l'espace interne sans compromettre la durabilité.

Des caractéristiques techniques haut de gamme

À l'intérieur, l'appareil embarquera un écran OLED pliant de 8,12 pouces avec une définition 2K et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. La particularité de cet écran réside dans sa pliure quasiment invisible, comme le montrent les comparatifs publiés par Oppo face au Galaxy Z Fold6 de Samsung.

Le smartphone sera propulsé par le processeur Snapdragon 8 Elite, épaulé par jusqu'à 16 Go de RAM et 1 To de stockage. La partie photo n'est pas en reste avec un triple module composé de trois capteurs de 50 mégapixels : un principal, un téléobjectif périscopique offrant un zoom optique 3x, et un ultra grand-angle.

Une stratégie de lancement mondiale inédite mais pas chez nous

Contrairement aux habitudes des constructeurs chinois qui privilégient d'abord leur marché national, Oppo a choisi de lancer simultanément le Find N5 en Chine et sur les marchés internationaux.

Malheureusement, il ne sera pas disponible en France ni en Europe. L'appareil sera commercialisé en trois coloris : Blanc Jade, Noir Satin et Violet Crépuscule. Pour notre marché, il faudra compter sur le modèle OnePlus qui propose des caractéristiques techniques et esthétiques similaires.