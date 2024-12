Oppo Find N5 : un nouveau smartphone pliant au format livre à venir

Initialement annoncé pour le premier trimestre 2025, le lancement de l'Oppo Find N5 pourrait finalement avoir lieu au cours du premier semestre de l'année prochaine. Cette information provient du leaker réputé Smart Pikachu, qui affirme que le smartphone sera commercialisé avant juillet 2025. Ce délai supplémentaire permettrait à Oppo de peaufiner son produit et de s'assurer qu'il réponde aux attentes élevées des consommateurs.

Un appareil qui promet d'être le plus puissant de sa catégorie et un design plein de finesse et de légèreté

L'une des caractéristiques les plus marquantes de l'Oppo Find N5 serait sa puissance de traitement. Selon les rumeurs notamment provenant du très bien renseigné Digital Chat Station, il serait équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ce qui en ferait potentiellement le smartphone pliable le plus performant du marché lors de son lancement. Cette puce de dernière génération devrait offrir des performances exceptionnelles, tant pour les tâches quotidiennes que pour les applications les plus exigeantes.

Oppo semble avoir travaillé sur l'aspect esthétique et ergonomique de son nouveau modèle pliable. Le Find N5 serait plus fin et plus léger que ses prédécesseurs. Cette amélioration répondrait à l'une des principales critiques adressées aux smartphones pliables, souvent jugés trop encombrants. De plus, le téléphone arborerait une « texture métallique améliorée », suggérant un design plus premium et résistant.

Un module photo circulaire avec trois capteurs de 50 mégapixels

La photographie n'est pas en reste avec l'Oppo Find N5. Le smartphone devrait être doté d'un module photo circulaire intégrant trois capteurs de 50 mégapixels chacun. Cette configuration polyvalente promet des clichés de haute qualité dans diverses conditions de prise de vue, répondant ainsi aux attentes des utilisateurs les plus exigeants en matière de photographie mobile.

Le Oppo Find N5 ne se contente pas d'améliorer les caractéristiques existantes, il introduit également de nouvelles fonctionnalités. Parmi elles, on trouverait la prise en charge de la recharge magnétique sans fil, une première pour un smartphone pliant de la marque.

Oppo Find N3

Une résistance aux éléments et une commercialisation internationale incertaine

La durabilité est importante pour les smartphones pliants, soumis à des contraintes mécaniques importantes. Le Oppo Find N5 bénéficierait d'améliorations significatives dans ce domaine, avec une meilleure protection contre les infiltrations d'eau et de poussière.

L'écran est naturellement un élément central d'un smartphone pliant. Le Oppo Find N5 ne dérogerait pas à la règle avec un écran principal d'une résolution 2K.

L'arrivée du Oppo Find N5 aura fort à faire dans un contexte d’une concurrence intense sur le marché des smartphones pliants. Avec des acteurs comme Samsung et dans une moindre mesure, mais tout aussi valable, Motorola ainsi que d'autres marques chinoises qui multiplient les lancements, Oppo devra se démarquer pour conquérir les parts de marché.

Venant de lancer en France, le Oppo Find X8 Pro, la marque s’apprête aussi à dévoiler le mobile très haut de gamme, le Find X8 Ultra qui, à priori, serait uniquement disponible en Chine. Espérons qu’il n’en sera pas de même pour le prochain Oppo Find N5 car rappelons que la marque s’est retirée du marché français juste après l’annonce du Find N2 Flip et que nous n’avons pas eu droit au Find N3.