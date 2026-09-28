Oppo Find X10 et Find X10 E : deux nouveaux flagships misent sur la photo et l'autonomie

Les deux smartphones Find X10 et Find X10 E vient étoffer la série des Find X10 avec, en figure de proue, le Find X10 Pro Max.

Ainsi, le Find X10 se présente avec une dalle AMOLED de 6,59 pouces affichant une définition de 2760 x 1256 pixels. Selon la marque, cet écran adopte une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et un système de gradation par modulation de largeur d'impulsion cadencé à 3840 Hz, censé limiter la fatigue oculaire lors d'un usage prolongé.

La luminosité peut grimper jusqu'à 2000 cd/m² en pointe, et le panneau prend en charge le Dolby Vision. Les bordures, très fines, ne dépassent pas 0,99 mm sur les quatre côtés.

Oppo Find X10

Le Find X10 E adopte quant à lui une dalle plate de même diagonale et de même définition, mais se contente d'une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et d'une luminosité de pointe annoncée à 1800 cd/m. Les deux appareils partagent un châssis en verre satiné associé à un cadre métallique micro-brillant, ainsi qu'une certification d'étanchéité cumulant les normes IP66, IP68 et IP69, gage de résistance face à la poussière et à l'eau. Le Find X10 est proposé en trois coloris, bleu glace, orange clair et titane clair, tandis que le X10 E se limite à deux teintes, bleu glace et titane clair.

Oppo Find X10 E

Deux capteurs de 200 mégapixels signés Hasselblad

Pour les photos, le Find X10 embarque un module Hasselblad associant un capteur principal de 200 mégapixels au format 1/1,4 pouce, ouvert à f/1,6 et stabilisé optiquement, à un téléobjectif périscopique également de 200 mégapixels offrant un grossissement de 2,8x. Un objectif ultra grand-angle de 50 mégapixels complète l'ensemble, avec un champ de vision de 120 degrés. D'après le fabricant, ce trio profite d'un moteur de traitement baptisé Lumo, capable de restituer jusqu'à 17 diaphragmes de plage dynamique par image et de filmer en direct en 4K. La caméra selfie culmine à 50 mégapixels.

Oppo Find X10 E

Le Find X10 E se montre plus modeste avec une configuration triple capteur homogène de 50 mégapixels chacun, répartis entre objectif principal, téléobjectif 3x et ultra grand-angle, tous calibrés selon la colorimétrie Hasselblad. La photographie selfie est confiée à un capteur Sony IMX615 de 32 mégapixels.

Côté performances, le Find X10 s'appuie sur la puce MediaTek Dimensity 9600M gravée en 3 nm, cadencée jusqu'à 4,21 GHz et associée au GPU Arm G1-Ultra, tandis que le Find X10 E se contente d'un Dimensity 9500s. Les deux modèles tournent sous Android 17 avec la surface ColorOS 17, qui introduit de nouveaux outils d'intelligence artificielle et des rappels de transport intégrés à l'interface Fluid Cloud. La mémoire vive va de 12 à 16 Go de LPDDR5X, pour un stockage UFS 4.1 allant jusqu'à 512 Go selon les configurations.

Une batterie de 8 000 mAh au silicium-carbone

L'autonomie constitue l'un des arguments majeurs de cette gamme. Le Find X10 loge une batterie de 8 000 mAh à base de matériau silicium-carbone, rechargeable à 80W en filaire via la technologie SuperVOOC et à 50W sans fil. Le Find X10 E se contente d'une cellule de 7 025 mAh, avec les mêmes puissances de charge filaire et sans fil.

