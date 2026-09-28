Oppo Find X10 Pro Max : trois capteurs de 200 mégapixels et une puce 2 nm pour le nouveau porte-étendard de la marque

Lors de son événement de lancement, Oppo a présenté le Find X10 Pro Max. L’appellation « Pro Max » est nouveau chez ce fabricant. Selon la marque, cet appareil entend se démarquer avant tout par sa configuration photo, l'intégration poussée de la science des couleurs, une capacité de batterie élevée et une puce de dernière génération.

Au niveau du design, le dos du téléphone reprend les codes esthétiques développés avec Hasselblad, avec une finition métallique associée à un motif tissé en trois dimensions. Le module photographique arbore un liseré orange et des crantages argentés qui rappellent la construction des objectifs photo traditionnels. Trois coloris sont proposés : Moon White, Warm Orange et Light Titanium.

Côté robustesse, l'appareil affiche une triple certification contre la poussière et l'eau (IP66, IP68 et IP69). Ce niveau de protection place le Find X10 Pro Max parmi les smartphones les mieux protégés du marché actuel, à un niveau comparable à celui des derniers modèles haut de gamme de Samsung ou Google.

Trois capteurs de 200 mégapixels pour la photo et la vidéo

L'argument central du Find X10 Pro Max reste sa configuration photo. Oppo y a installé trois capteurs natifs de 200 mégapixels synchronisés, couvrant l'ultra grand-angle, le capteur principal et le téléobjectif, une configuration qu'aucun autre smartphone commercialisé ne propose actuellement selon la marque.

Dans les détails, le capteur ultra grand-angle de 200 mégapixels utilise une surface de 1/1,56 pouce avec une ouverture f/2,2, ce qui lui permet de capter 202 % de lumière supplémentaire par rapport à la génération précédente, pour un champ de vision de 124 degrés. Le capteur principal, désigné « Ultra Dynamic », s'ouvre à f/1,5 et atteint une plage dynamique de 17EV sur une seule image. Le téléobjectif de 200 mégapixels bénéficie d'une large ouverture et d'une stabilisation optique de qualité CIPA 7,5, un standard élevé pour cette catégorie d'objectifs.

La prise de vue s'appuie sur une nouvelle « LUMO Color Chamber », intégrant un objectif Danxia de deuxième génération dédié à la reproduction des couleurs et un moteur baptisé « LUMO Native Light and Shadow Engine », conçu pour préserver la fidélité chromatique et tonale dans des conditions d'éclairage complexes.

Sur le plan vidéo, le Find X10 Pro Max permet l'enregistrement en 8K Log sur l'ensemble de ses focales, ainsi qu'en 4K à 120 images par seconde avec Dolby Vision. Une stabilisation d'horizon matérielle facilite les prises de vue tenues à la main. La plateforme photo introduit également la technologie de capteur DeepPix, qui augmente de 60 % la capacité de puits de pleine charge et permet une sortie HDR 16 bits sur une seule image, tout en limitant la consommation énergétique.

Une puce 2 nm et un écran taillé pour le HDR

Le Find X10 Pro Max embarque la puce Dimensity 9600 Pro, fabriquée en 2 nm, associée au GPU Mali-G2-Ultra-NX et fonctionnant sous ColorOS 17. D'après le fabricant, le nouveau moteur « Tide Engine » permet de réduire l'intervalle entre deux prises consécutives en 200 mégapixels à 0,7 seconde.

L'écran de 6,78 pouces affiche une définition de 2772 par 1272 pixels sur une dalle AMOLED LTPO, avec une fréquence de rafraîchissement variable de 1 à 120Hz pouvant grimper jusqu'à 144 Hz. La luminosité crête atteint 2000 cd/m², associée à une modulation PWM à 3840 Hz, ainsi qu'à la compatibilité HDR10+ et Dolby Vision. Le panneau peut descendre jusqu'à 1 cd/m² pour le confort visuel.

La mémoire vive proposée va de 12 à 16 Go de LPDDR5X, avec un stockage UFS 4.1 disponible en 256 Go, 512 Go ou 1 To. La batterie de 8000 mAh, à base de silicium-carbone selon plusieurs médias spécialisés, accepte une charge filaire SuperVOOC de 80W et une charge sans fil de 50W. Il est compatible Wi-Fi 7 et Bluetooth 6.2.