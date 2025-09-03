Oppo Find X9 : ce qu’il pourrait offrir selon les dernières fuites

Selon les rendus et informations issus de Gizmochina et divers leakers, la marque opterait pour un module photo rectangulaire, délaissant le format circulaire du Find X8. Ce choix, s’il se confirme, donnerait une impression de sobriété et d’homogénéité, tout en optimisant l’intégration des technologies photo.

En outre, plusieurs sources indiquent qu’un objectif principal Sony LYT-808 de 50 MP serait associé à un ultra grand-angle Samsung ISOCELL JN5 et un téléobjectif périscopique Samsung ISOCELL JN9, permettant un zoom optique x3.

Côté écran, le Find X9 s’appuierait sur une dalle OLED LTPO plate de 6,59 pouces, offrant une définition 1,5K et une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz pour garantir une fluidité optimale. Les bordures seraient uniformément fines, le tout pour un smartphone affichant environ 203 grammes sur la balance et proposé en plusieurs coloris : Frost White, Mist Black, Chasing Red et Velvet Titanium.

Puissance et autonomie de pointe dans le conditionnel

Sous le capot du Find X9 et du Find X9 Pro, Oppo miserait sur le Dimensity 9500, une puce signée Mediatek haut de gamme gravée en 3 nm, couplée à 12 ou 16 Go de RAM en LPDDR5X et un stockage UFS 4.0 pouvant atteindre 1 To selon la configuration choisie.

La batterie pourrait dépasser les 7 000 mAh (7 025 mAh annoncés pour le Find X9, jusqu’à 7 550 mAh pour le Pro). Des fuites évoquent une charge filaire 80W et une charge sans fil 50W, incluant aussi la charge inversée et la compatibilité PPS. Dans le même segment, le Find X9 Ultra pourrait pousser encore plus loin avec une batterie double cellule jusqu’à 7 000 mAh et une charge filaire atteignant 100W selon les sources.

La gestion énergétique serait assurée grâce à ColorOS 16 basé sur Android 16. Les téléphones bénéficieraient également d’une certification IP68/IP69 garantissant une protection contre l’eau et la poussière.

Un module photo qui pourrait hisser le Find X9 Pro sur le podium

Les capacités photographiques du Find X9 Pro se distingueraient par la présence d’un capteur principal 50 mégapixels Sony Lytia LYT-828, d’un ultra grand-angle Samsung ISOCELL JN5, et surtout d’un téléobjectif Samsung ISOCELL HP5 de 200 mégapixels, une première mondiale à cette date selon Smartprix. L’avant pourrait accueillir un capteur Samsung 50 mégapixels ISOCELL JN5 favorisant les selfies haute définition.

D’après les dernières fuites, la série Find X9 pourrait être lancée dès septembre ou octobre 2025 en Chine, puis dans le reste du monde à partir de novembre.