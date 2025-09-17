Oppo Find X9 Pro et Find X9 : un kit photo magnétique Hasselblad pour une expérience professionnelle sur smartphone

Depuis plusieurs générations, Oppo mise beaucoup sur les capacités photographiques de ses smartphones et propose des technologies particulièrement innovantes et avancées afin d’offrir des clichés toujours plus beaux. En outre, la marque chinoise travaille depuis 2022 avec Hasselblad pour l’optimisation des images.

Ainsi, la prochaine série de smartphone Find X9 devrait non seulement intégrer des capteurs de très haute qualité, des technologies d’amélioration des photos mais, il se murmure qu’elle pourrait également proposer un kit de photographie pensé et produit par le célèbre fabricant d’appareils photo Hasselblad. Cela rappelle tout de suite Xiaomi qui propose un tel accessoire pour son modèle le plus haut de gamme, le Xiaomi 15 Ultra.

Déjà officialisé par la marque elle-même alors que la série Find X9 est attendue dans les prochains mois, ce kit se compose principalement d’une poignée photographique à fixation magnétique, plus rapide et ergonomique qu’une coque standard, ainsi que d’un téléconvertisseur professionnel.

Ce dernier agit comme un objectif externe. Il vient se fixer sur la poignée et vise à rehausser la qualité et la portée du zoom du téléphone, tout en tirant parti d’algorithmes de traitement d’image développés en collaboration avec Hasselblad.

Contrairement à Xiaomi, qui réserve son kit photo uniquement à son modèle Ultra, Oppo prend le parti d’inclure cette innovation aussi sur le modèle Find X9 standard.

Enfin, la marque promet également d’autres accessoires destinés à la création vidéo, dont les détails n’ont toutefois pas encore été dévoilés par le fabricant.

Des caractéristiques techniques ambitieuses

Les spécificités matérielles des Find X9 et X9 Pro s’annoncent à la hauteur des attentes générées par ce kit photo d’exception. Le Find X9 standard serait équipé d’un grand-angle Sony LYT-808 de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle Samsung JN5 de 50 mégapixels et d’un téléobjectif Samsung JN9 (ou GN9) 3x de 50 mégapixels.

Il embarquerait également une batterie de 7025 mAh, la puce MediaTek Dimensity 9500, la charge filaire rapide de 80 W et la charge sans fil 50 W, le tout contenu dans 7,99 mm d’épaisseur.

Du côté du Find X9 Pro, on retrouverait un grand-angle Sony LYT-828 de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, ainsi qu’un imposant périscope téléobjectif Samsung HP5 3x de 200 mégapixels. Sa batterie grimpe à 7550 mAh, sur la même puce Dimensity 9500 et avec les mêmes capacités de recharge, malgré une épaisseur qui reste mesurée à 8,25 mm.

Le Pro abandonnerait cependant la double option de zoom de son prédécesseur au profit d'un unique téléobjectif x3 très haute définition, compensé par le téléconvertisseur Hasselblad et un traitement logiciel spécifique.

Le lancement des Oppo Find X9 et Find X9 Pro, accompagné du kit photo Hasselblad, est prévu début octobre en Chine, avec une commercialisation mondiale le 28 octobre 2025, d’après la marque.