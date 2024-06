Oppo officialise le lancement mondial des Reno 12 et Reno 12 Pro

Le fabricant chinois Oppo vient de confirmer l'arrivée prochaine de ses nouveaux smartphones milieu de gamme, les Reno 12 et Reno 12 Pro, sur le marché international. Dévoilés le mois dernier en Chine, ces deux modèles viennent officiellement d’être annoncé lors d’un événement à Ibiza. Ils seront disponibles en précommande à partir du 20 juin.

Des fiches techniques solides pour le segment

Si les Reno 12 et 12 Pro partagent une grande partie de leurs caractéristiques, le modèle Pro se démarque par sa configuration photo plus complète. En effet, les deux embarquent un capteur principal 50 mégapixels stabilisé optiquement associé à un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. La version Pro est dotée d’un téléobjectif de 50 mégapixels permettant de réaliser des agrandissements optiques. Une différence également significative est la présence d’un capteur à selfie de 50 mégapixels contre 32 mégapixels sur la version standard.

Pour le reste, les deux smartphones sont équipés d'un grand écran AMOLED de 6,7 pouces affichant en Full HD+ à 120 Hz, d'une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide 80W, ainsi que d’un chipset MediaTek Dimensity 7300-Energy avec 12 Go de mémoire vive. Le Reno 12 embarque 256 Go d’espace de stockage alors qu’il faut compter le double pour la version Pro, sans possibilité d’extension de mémoire. L’écran du Reno 12 Pro est incurvé sur les 4 côtés tandis que celui du Reno 12 est incurvé sur les deux côtés. Ils proposent une luminosité maximale de 1200 cd/m² avec une protection Corning Gorilla Glass Victus 2 pour la version Pro contre du Gorilla 7 pour le Reno 12.

La connectivité est des plus complètes avec la 5G, le Wi-Fi 6, le NFC, le Bluetooth 5.4 et la possibilité d'utiliser deux cartes SIM. On retrouve également un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, des haut-parleurs stéréo. Ils ont un émetteur infrarouge pour s’en servir comme une télécommande.

Un design soigné et des coloris chatoyants

Au niveau du design, les Reno 12 et 12 Pro misent sur une coque arrière en verre aux reflets chatoyants, avec un bloc photo vertical placé dans le coin supérieur gauche. Il est cerclé par une finition "Clou de Paris".

Deux coloris seront proposés : noir et argenté sur le Reno 12, ainsi que argenté/violet ou noir (bi ton) pour le Reno 12 Pro. Avec un poids contenu entre 177 et 181 grammes et une épaisseur inférieure à 7,6 mm, ces smartphones devraient offrir une bonne prise en main malgré leur grand écran. Les deux sont officiellement certifiés IP65 donc pouvant résister aux éclaboussures. En outre, leur écran peut être manipulé même après avoir reçu du liquide dessus.

ColorOS 14.1 et intelligence artificielle à l'honneur

Tournant sous Android 14 avec la surcouche ColorOS 14.1 avec 3 ans de mises à jour Android et 4 ans de mises à jour de sécurité. Les Reno 12 et 12 Pro seront parmi les premiers à profiter des dernières innovations logicielles d'Oppo. La marque promet notamment de nombreuses fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle baptisées GenAI. Ainsi, il y a un outil de retouche photo AI Eraser 2.0 pour supprimer les objets indésirables sur les images, l'embellissement des portraits avec AI Clear Face pour améliorer les photos en les rendant parfaitement nettes, si certaines éléments ne l’étaient pas sur la prise de vue originale, par exemple. Une autre fonction déjà vue sur les mobiles Google Pixel, baptisée AI Best Face, consiste à utiliser plusieurs clichés d’un même groupe de personnes pour sélectionner les meilleurs visages et ainsi composer une image parfaite ou tout le monde sourit ou a les yeux ouverts. Toujours pour les photos, AI Studio utilise l’intelligence artificielle pour transformer n’importe quel portrait en avatar particulièrement original ou photo de profil partageable sur les réseaux sociaux, par exemple.

Pour la rédaction, Oppo propose AI Writer qui, lorsque vous postez ou écrivez sur les réseaux sociaux, vous propose dans une barre latérale des textes inspirés. AI Speak et AI Summary vous aide à comprendre rapidement le contenu d’un article en le résumant. Enfin, AI Recording Summary permet d’enregistrer et de résumer des réunions ou des interviews, par exemple. Celle-ci est pour le moment disponible pour les langues anglaises, chinoise et Hindi et sera prochainement ouverte à d’autres. Les résumés sont enregistrables dans l’application de notes pour une consultation à tout moment.



Lors de la présentation officielle, Oppo a annoncé la commercialisation du Reno 12 pour un prix de 449,90 € alors que le Oppo Reno 12 Pro sera disponible pour un tarif de 549,90 € à partir du 20 juin en précommande pour une livraison début juillet.