Oppo Reno15 : un grand tournant photographique et technologique ?

La série de smartphones Oppo Reno15 semble se préparer. Ce nouveau trio, composé du Reno15, Reno15 Pro et Reno15 Mini, fait l’objet de plusieurs indiscrétions dont voici tous les détails avant sa présentation officielle qui ne devrait plus tarder.

Sylvain Pichot - publié le 07/11/2025 à 16h30
Oppo Reno15 leaks Digital Chat Station

La prochaine série de mobile Oppo Reno15 viendra succéder aux Reno14. Plusieurs modèles appartiendront à cette série comme la marque en a désormais pris l’habitude pour les précédentes afin de tenter un public aussi large que possible. 

C’est la marque elle-même qui a publié une image sur les réseaux sociaux chinois, weibo, en particulier pour annoncer qu’elle partagerait plus d’informations sur cette série Renoe15 d’ici quelques jours. Il s’agira du 10 novembre plus précisément. Toutefois, le peu de renseignements communiqués sur cette image (notamment l’absence d’une heure en particulier) laisse penser qu’il s’agirait d’informations générales, voire l’annonce d’une annonce plutôt qu’une réelle présentation officielle via un évènement, par exemple. 

Oppo Reno15 affiche annonce

En effet, une précédente fuite évoquait la possibilité d’une date de lancement fixée au 17 novembre. 

Une partie du design en fuite

C’est une nouvelle fois le leaker Digital Chat Station qui a publié sur la toile une petite partie de ce qui semble être le design du futur Reno15 de Oppo. On peut y voir un module carré avec des bords anguleux et ce qui pourrait être un halo lumineux intégrant les capteurs photo ainsi que le flash. La mention Reno ne laisse aucun doute quant à la série dont il est question. Il semblerait que la version Pro et Standard soient dotées d’un capteur principal de 200 mégapixels.

Sinon, selon les informations les plus sérieuses à ce sujet, il semblerait que chaque modèle embarque un écran plat AMOLED affichant une définition 1,5K avec différentes tailles de 6,32 pouces, 6,59 pouces, et 6,78 pouces pour le plus grand. Les trois modèles seraient certifiés IP68 et IP69.​

Sous le capot, il y aurait un processeur MediaTek Dimensity 8450 pour le Reno15. La batterie, point clé de cette génération, présente une capacité estimée entre 6000 et 6500 mAh selon les versions. À cela s’ajoutent des solutions de recharge rapide, on évoque une compatibilité jusqu’à 80W en filaire et 50W sans fil pour les modèles les plus haut de gamme. Le système d’exploitation Android 16 viendra équiper dès la sortie l’ensemble des Reno 15.​

