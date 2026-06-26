Oppo Reno16 : une série pensée pour la créativité photo, l’IA et la robustesse

Les nouveaux smartphones Reno16 sont désormais officiels dans nos rayons. Selon le fabricant, la série Reno16 a été conçue pour rendre la capture, l’édition et le partage de contenus plus intuitifs et expressifs. Les trois principaux modèles s’appuient sur une caméra selfie ultra grand-angle de 50 mégapixels avec un large champ de vision afin d’offrir davantage de place pour les groupes et permet des cadrages plus originaux qu’une caméra frontale classique de 8 ou 12 mégapixels souvent présente sur les modèles concurrents.

À l’arrière, Oppo conserve une configuration embarquant un triple module avec capteur principal haute résolution stabilisé optiquement, téléobjectif portrait doté d’un zoom optique d’environ 3,5x et ultra grand-angle à l’image des mobiles Premium voire haut de gamme.

D’après la marque, le Reno16 Pro se démarque par la présence d’une caméra principale Ultra Clear de 200 mégapixels, qui vise à préserver un niveau de détail élevé lors des recadrages.

Design 3D Pop Planet et ergonomie

Chaque génération de Reno introduit une nouvelle identité visuelle, et la série Reno16 poursuit ce mouvement avec le design baptisé 3D Pop Planet. L’édition Pop White inaugure la technologie HoloVerse 3D, inédite selon Oppo, qui crée un effet de planète flottante inspiré des nébuleuses sur la coque arrière. D’après le communiqué fournit par la marque, ce rendu est obtenu grâce à des millions de microlentilles qui reconstruisent la lumière dans l’espace, produisant une impression de profondeur avec des motifs semblant flotter au-dessus du smartphone, là où les finitions concurrentes privilégient généralement des traitements mats ou des dégradés plus classiques.

La coque arrière monobloc sculptée à froid se fond dans le module photo limitant l’accumulation de poussière autour des objectifs. Les Reno16 et Reno16 Pro adoptent un écran de 6,32 pouces associé à un cadre en aluminium de qualité aérospatiale, avec l’idée de conserver une taille compacte et une utilisation confortable à une main. Le Reno16 F, avec son écran de 6,57 pouces, vise au contraire une expérience plus imposante proche des grands modèles du marché, tout en conservant la même philosophie de design.

Outils photo et IA pour raconter des histoires

Au-delà des caractéristiques brutes, Oppo met l’accent sur les outils logiciels. Pop Cam est intégré directement à l’application Appareil photo et permet, selon le fabricant, d’appliquer en un geste des styles d’inspiration vintage tels que Digicam, Instant Film ou Light Leak, ce qui peut éviter le recours à des applications tierces de filtres souvent utilisées par les créateurs de contenu. Dans l’application Photos, le nouveau hub Create regroupe plusieurs fonctionnalités d’édition basées sur l’IA, dont AI Remix Collage qui assemble photos et courtes vidéos dans des compositions superposées agrémentées de stickers animés, contours et texte.

AI Remix Collage, de son côté, permet également d’extraire des sujets en mouvement à partir de Motion Photos ou de vidéos pour les transformer en stickers, ce qui élargit les possibilités de narration visuelle par rapport à de simples montages statiques. Popout Collage 2.0 ajoute la possibilité de faire dépasser les sujets du cadre dans différentes directions, pour des effets plus dynamiques sans passer par des logiciels d’édition avancés. Côté vidéo, la série Reno16 propose la vidéo 4K Auto Straighten pour conserver des séquences droites lors des déplacements, ainsi que Dual View Video 2.0, qui intègre une stabilisation améliorée et facilite la bascule entre les différentes focales arrière en cours de tournage.

Expériences logicielles pour le quotidien

La série repose sur ColorOS 16 et sur une série d’outils d’IA orientés vers l’usage de tous les jours. La touche AI Snap Key donne ainsi un accès immédiat à AI Mind Space, un hub où il est possible de capturer ce qui s’affiche à l’écran et de le stocker sous forme de notes visuelles ou textuelles. Cela s’approche de la solution proposée sur les smartphones Nothing avec l’Espace Essentiel. En outre, AI Bill Manager s’ajoute à cet environnement pour reconnaître les paiements numériques et les reçus physiques, et les organiser en relevés de dépenses et analyses.

AI Mind Pilot coordonne plusieurs modèles d’IA afin de proposer un assistant plus contextualisé, en recommandant le modèle le plus adapté à chaque tâche et en permettant de comparer les réponses côte à côte. En déplacement, AI Menu Translation génère des explications visuelles des plats étrangers, ce qui peut aider les utilisateurs à interpréter des cartes de restaurant plus complexes qu’une simple traduction textuelle.

Des performances dignes des meilleurs

Côté matériel, le Reno16 Pro mise sur la plateforme MediaTek Dimensity 8550 Super, avec AI HyperBoost 3.0, un système de refroidissement renforcé et la prise en charge de fréquences de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz dans les jeux compatibles, ce qui, selon la marque, le place au niveau de nombreux smartphones spécialisés dans le jeu mobile. Le Reno16 s’appuie de son côté sur le Snapdragon 7 Gen 4 pour assurer des performances de milieu de gamme. Les batteries atteignent jusqu’à 6700 mAh pour les Reno16 et Reno16 Pro et 7000 mAh pour le Reno16 F, avec des capacités nominales légèrement inférieures, d’après les précisions d’Oppo. La recharge rapide SUPERVOOC 80 W est disponible sur l’ensemble de la série, avec le Reno16 F qui se limite à 45 W. Côté communication, la connectivité est optimisée par AI LinkBoost 4.0, qui vise à réduire la latence et à stabiliser le réseau dans les environnements très fréquentés ou à signal faible.

La robustesse est également mise en avant : Oppo annonce des certifications IP68, IP69 et IP69K pour tous les modèles, ainsi que les fonctions Splash Touch et Glove Touch destinées à pouvoir utiliser l’écran avec les mains mouillées ou gantées.

Oppo Bubble, un accessoire magnétique orienté photo

En parallèle de la série Reno16, Oppo présente un accessoire magnétique de 35 grammes qui se fixe à des coques compatibles ou à des anneaux magnétiques. Baptisé Oppo Bubble, il est équipé d’un écran AMOLED lumineux qui sert de moniteur en temps réel pour la caméra arrière, permettant de prévisualiser les selfies, photos de groupe ou cadrages créatifs en utilisant le capteur principal plutôt que la caméra frontale.

Oppo Bubble peut également être utilisé comme viseur et déclencheur à distance jusqu’à 10 mètres. Au-delà de la photo, l’accessoire peut être porté au quotidien en l’associant à des cordons ou supports compatibles, et son écran est personnalisable via une application dédiée avec des images, animations en boucle, textes et couleurs. D’après la marque, Oppo Bubble est compatible avec la série Reno16 et la série Find X9, et la prise en charge d’autres appareils pourra être ajoutée via des mises à jour.

Disponibilité et prix

En France, les Reno16 et Reno16 F seront proposés en coloris Violet Noir et Blanc Pop, tandis que le Reno16 Pro sera disponible en Blanc Pop et Starlight Black. Les précommandes sont ouvertes dès le 25 juin 2026, avec une disponibilité prévue à partir du 3 juillet. Côté prix, le Reno16 Pro, avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, sera disponible au prix de lancement de 899 euros, avant de passer à 1 099 euros à partir du 31 juillet.

Le Reno16, avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage, sera proposé au prix de lancement de 799 euros, avant de passer à 899 euros à partir du 31 juillet. Le Reno16 F, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, sera disponible au prix de lancement de 549 euros, avant de passer à 699 euros à partir du 31 juillet. Il sera également proposé en version Reno16 FS, avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage, au prix de lancement de 649 euros, avant de passer à 799 euros à partir du 31 juillet.