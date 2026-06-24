Oppo confirme le lancement de sa série Reno16

Après la série Reno15 lancée globalement en début d’année 2026 en Europe, Oppo va bien introduire la Reno16 comme nouvelle génération de sa gamme de smartphones orientés photo. C’est déjà une réalité, via des précommandes pour les Reno16 5G et Reno16F 5G, dans certains pays comme la Thaïlande, l’Indonésie et la Malaisie.

Selon le fabricant, les trois modèles partagent une philosophie commune : proposer des performances équilibrées, un soin particulier apporté au module photo et une forte intégration de fonctions IA, tout en restant dans un segment de prix plus contenu que les flagships Find.

Sur le marché, ces Reno16 viendront affronter les derniers Galaxy A de Samsung, les Redmi Note de Xiaomi, ainsi que certains modèles de realme et Honor, qui se battent sur le terrain de la fiche technique agressive.

Oppo Reno16 5G

Fiche technique : capteurs 50 mégapixels et IA au programme

Même si les précommandes sont effectives, la marque ne détaille pas l’intégralité des fiches techniques. Toutefois, on sait que le principal argument de la série Reno16 concerne la partie photo frontale. Tous les modèles sont annoncés avec une caméra selfie de 50 mégapixels dotée d’une optique ultra grand‑angle, une caractéristique encore peu répandue dans cette catégorie où beaucoup de concurrents se contentent encore de capteurs de 16 à 32 mégapixels.

Clairement, les usages semblent centrés sur les selfies, la vidéo et les contenus destinés aux réseaux sociaux. La marque met également en avant l’intégration d’algorithmes d’intelligence artificielle pour l’embellissement, la gestion des contre‑jours et des scènes nocturnes, afin de proposer un rendu plus homogène sans nécessiter de réglages manuels avancés.

Ce qu’on sait, c’est que Oppo introduit aussi une fonctionnalité baptisée « AI Remix Collage », intégrée directement dans le logiciel photo. D’après les informations disponibles, cette option permet de générer automatiquement des montages à partir de plusieurs images, en ajustant la mise en page, les couleurs et certains effets selon le contenu, afin d’obtenir rapidement des visuels prêts à être partagés. Là où de nombreux utilisateurs se tournent aujourd’hui vers des applications tierces pour créer des collages, Oppo souhaite rassembler ces outils au sein même de l’interface des Reno16.

Des performances dans la moyenne et un système récent à bord

Sur le plan des performances, les rumeurs évoquent l’utilisation de plateformes de type Snapdragon 7 Gen 4 ou équivalents, selon le modèle et les marchés, avec une batterie pouvant atteindre environ 6500 mAh sur certaines versions, associée à une charge rapide d’environ 45 W.

Surtout, toute la série Reno16 doit sortir directement avec ColorOS 16 basé sur Android 16, ce qui en ferait l’une des premières gammes milieu de gamme à adopter cette version d’Android. Cela permettra de profiter de nouvelles fonctions IA liées à l’optimisation de la batterie, à l’organisation des contenus et à la recherche intelligente dans la galerie.

Oppo Reno16F 5G

Lancement mondial, précommandes et arrivée progressive

Comme évoqué un peu plus haut, Oppo a déjà démarré la phase de précommande de la série Reno16 en Asie du Sud‑Est. En Indonésie, le lancement officiel est fixé au 3 juillet 2026, avec des précommandes déjà ouvertes. En Malaisie, la date retenue est le 8 juillet 2026, là aussi accompagnée d’une période de préinscription pour les acheteurs intéressés. La Thaïlande figure également parmi les premiers marchés concernés, même si la date de disponibilité précise n’a pas encore été détaillée. Pour les autres régions, y compris l’Europe, Oppo n’a pas encore communiqué de calendrier exact, mais l’historique des générations précédentes laisse penser à un déploiement progressif dans les semaines suivant la commercialisation en Asie du Sud‑Est. Sur son site, la marque évoque une présentation officielle de toute la gamme le 25 juin prochain.

