Oublié, ce smartphone récent de Samsung est pourtant un véritable must have avec ses performances et son écran Super Amoled à petit prix

Vous cherchez un nouveau smartphone, car vos applications commencent à ne plus être compatibles avec celui que vous avez, le NFC est aux abonnés absents et puis, bon… Un peu marre d'attendre 30 secondes pour qu’une page internet se lance ou pour connecter vos écouteurs Bluetooth ! Oui, mais voilà, vous n’avez pas non plus un budget de 1000 €.

Certes, mais pas besoin de passer nécessairement au haut de gamme pour régler tout cela. Vous n’avez même pas besoin de 500 €. Un bon smartphone milieu de gamme en 2024 fera largement l’affaire, et sera même tout aussi puissant qu’un smartphone haut de gamme d’il y a deux ou trois ans !

Le marché est dense sur ce segment, et peut-être l’un des plus difficile, car les smartphones ont tendance à beaucoup se ressembler, là où les appareils haut de gamme vont se différencier grâce à des fonctionnalités plus atypiques.

Fiche technique du Samsung Galaxy A35 5G

Écran : Super AMOLED 120 hz, de 6,6 pouces

Super AMOLED 120 hz, de 6,6 pouces Processeur : Samsung Exynos 1380

Samsung Exynos 1380 Mémoire RAM : 6 Go ou 8 Go

6 Go ou 8 Go Stockage interne : 128 Go, extensible via une carte microSD

128 Go, extensible via une carte microSD Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra frontale : 13 MP

13 MP Batterie : 5000 mAh avec charge rapide

Dans le milieu de gamme, une valeur sûre reste les Galaxy A de Samsung. Et parmi eux, c'est le Galaxy A35 5G qui correspondra le mieux pour obtenir un rapport qualité-prix excellent. Pourquoi ? C’est simple ! Le Galaxy A35 est intermédiaire, situé entre un A15 moins puissant et un Galaxy A55 presque haut de gamme.

Cela fait du Galaxy A35 un mélange parfait des différents composants de cette gamme, se retrouvant au milieu des milieux de gamme et bénéficiant donc d’un meilleur prix que le modèle supérieur pour finalement assez peu de différences.

Il possède ainsi un écran Super Amoled, une batterie et un appareil photo similaire à ses deux congénères. Sa puce est de très bonne facture et dans l'ensemble, on peut dire que ce smartphone est polyvalent, idéal même pour le gaming, sauf si vous avez besoin de faire tourner Fortnite dans une qualité graphique ultra !

Quelle offre pour le Galaxy A35 5G en ce moment ?

Le Galaxy A35 5G est disponible pour un petit prix sur la plateforme française Cdiscount puisqu’il est affiché à 229 €. Il vous donne accès à une garantie de 2 ans, une livraison gratuite, chez vous ou en point retrait, et vous pouvez même faire reprendre votre ancien appareil.