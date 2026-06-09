Oubliez LeBonCoin, cet iPhone 14 entièrement reconditionné en France, est disponible pour moins de 320 € (et avec 30 mois de garanties !)

L'iPhone 14 s'affiche actuellement à moins de 320 € chez le spécialiste CertiDeal. Entièrement vérifié et reconditionné dans des ateliers en France, ce modèle évite les incertitudes liées aux transactions de particulier à particulier, tout en proposant un cadre de sécurité équivalent au neuf.

Rémi Deschamps - publié le 09/06/2026 à 17h45
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Smartphone Apple violet posé sur une surface en marbre avec un arrière-plan flou.

Acheter un smartphone d'occasion comporte toujours une part de risque concernant l'état de la batterie ou l'authenticité des composants. C'est là que le reconditionné offre un cadre beaucoup plus rassurant.

L'offre dont nous souhaitons parler aujourd'hui porte sur l'iPhone 14 et permet de l'obtenir reconditionné et testé par des techniciens qualifiés pour un tarif de 319,99 €.

 

Une couverture de 30 mois et 30 jours d'essai

L'un des principaux arguments de cette offre réside dans la durée des garanties commerciales proposées par l'enseigne. CertiDeal accompagne cet appareil d'une protection d'une durée de 30 mois, couvrant les pannes techniques bien au-delà de la garantie légale du neuf. Un vrai indice de la confiance de l'enseigne dans la qualité du reconditionnement de ses produits.

De plus, un délai de retour de 30 jours est mis à disposition de l'acheteur.

Sachez que chaque exemplaire fait l'objet d'un processus strict comprenant environ 30 points de contrôle technique (boutons, microphones, connecteurs, caméras) pour certifier sa parfaite conformité d'usage.

Il faut savoir que CertiDeal est une entreprise française qui reconditionne l'ensemble de ses appareils en interne, dans ses ateliers !

Pour en savoir plus sur CertiDeal, nous avons réalisé une interview de Laure Cohen, la cofondatrice de l'entreprise.

 

Des spécifications techniques durables sous iOS

L'avantage de l'iPhone 14, c'est qu'il est toujours soumis aux mises à jour d'Apple. Vous achetez donc un produit qui a encore plusieurs années de vie logicielle. Et c'est sans compter sur la qualité de ses composants. La fracture technologique est bien moins importante qu'il y a quelques années, ce qui veut dire qu'un smartphone haut de gamme ayant 4 ou 5 ans reste un excellent appareil en 2026.

  • Processeur : La puce A15 Bionic assure la compatibilité avec toutes les applications modernes, la navigation fluide et le traitement multitâche.
  • Écran : Une dalle Super Retina XDR de 6,1 pouces équipée des technologies True Tone et HDR.
  • Module photo : Un double capteur arrière de 12 mégapixels prenant en charge la stabilisation Action et le mode Cinématique.
  • Autonomie : Une batterie compatible avec la recharge sans fil MagSafe et capable de récupérer 50 % d'énergie en environ 30 minutes avec un bloc de 20 W.
 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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