Pas besoin d’attendre les soldes, cet iPhone 13 Pro est disponible à prix cassé chez le reconditionneur préféré des Français

Le reconditionnement est une pratique qui a le vent en poupe. Il faut dire que nous sommes de plus en plus nombreux à délaisser le milieu de gamme pour des smartphones plus haut de gamme, ce que le reconditionnement permet plus facilement. C’est aussi une pratique qui répond aux questions écologiques de notre temps.

CertiDeal est actuellement la plateforme la mieux notée en France en termes de notation par ses utilisateurs. Il faut dire que CertiDeal propose un reconditionnement de qualité entièrement réalisé en France, et produit de nombreux tests. La qualité des appareils est proposée de manière très transparente, ainsi pas de mauvaises surprises.

Parmi les produits intéressants sur le site, l’iPhone 13 Pro. Il est intéressant de noter qu’il est proposé en deux versions « Correct » ou « Très bon état », pour respectivement 474 € et 510 €.

L'iPhone 13 Pro, un smartphone haut de gamme, mais ergonomique

L’iPhone 13 Pro est un modèle très haut de gamme d’Apple proposant une fiche technique à la fois ergonomique et puissante, à l’image de ce que la marque souhaite partager à ses utilisateurs.

Ainsi, l’iPhone 13 Pro propose un design et une interface épurée caractéristiques des appareils de la marque, mais avec un grand écran.

Si vous êtes un utilisateur ayant l’habitude d’Apple et que vous souhaitez changer pour un modèle plus récent, l’iPhone 13 Pro est un très bon choix, car il combine des caractéristiques toujours d’actualité à un prix beaucoup plus intéressant que les modèles des trois dernières années. Qui plus est, il bénéficie toujours des dernières mises à jour.

Quelle offre pour l’iPhone 13 Pro sur CertiDeal ?

Comme nous le disions, l’iPhone 13 Pro est disponible avec deux grades esthétiques différents : « Correct » ou « Très bon état », pour respectivement 474 € et 510 €. L'appareil est vendu avec une garantie de 2 ans, et vous pouvez ajouter au prix un supplément pour ajouter la pose d’une vitre et coque de protection, mais aussi une batterie neuve.

Vous pouvez également payer en plusieurs fois.