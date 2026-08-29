Samsung enlève 600 € au Galaxy Z Fold8 de Spider-man, et offre même les Buds4 Pro

Le Galaxy Z Fold8 a été lancé à 1 999 € en même temps que les Galaxy Z Flip8 et Galaxy Z Fold8 Ultra.

D'ailleurs, si vous avez pu voir le dernier film Spider-Man : Brand New Day avec Tom Holland, Zendaya et Jon Bernthal, vous aurez peut-être remarqué que cette gamme se fait la part belle, entre le Galaxy Z Flip8 utilisé par Peter Parker dès le début du film et un Z Fold utilisé par son ami Ned (Jacob Batalon) pour le suivre à la trace dans les rues de New York.

Jusqu'au 2 septembre, Samsung permet de se procurer son tout nouveau Galaxy Z Fold8 pour bien moins cher.

Le code Z8SERIES retire d'abord 400 € et ajoute automatiquement une paire de Galaxy Buds4 Pro offerte. Ces écouteurs sont normalement commercialisés 249 €.

En choisissant ensuite PayPal comme moyen de paiement, Samsung enlève encore 200 €.

D'ailleurs, ce code et PayPal fonctionnent exactement de la même façon pour le Galaxy Z Fold8 Ultra.

Le Galaxy Z Flip8 est lui aussi éligible au code et au paiement par PayPal, mais si les 400 € de remise sont identiques, en revanche, vous obtenez les Galaxy Buds4 et 100 € via PayPal.

Au total, le Fold8 qui nous intéresse aujourd'hui passe donc de 1 999 € à 1 399 €, avec les Buds4 Pro en plus !

Ce Fold8 a compris quelque chose que les autres pliants oublient

Sur le papier, le Galaxy Z Fold8 Ultra est le modèle le plus impressionnant des trois. Il est plus grand, et mieux équipé en photo. Pourtant, c'est bien le Fold8 standard qui nous paraît le plus naturel à manipuler.

La raison tient presque entièrement à ses proportions. Une fois ouvert, son écran de 7,6 pouces adopte un format 4:3. Oui, le 4:3 peut sembler presque rétro à l'époque des écrans 16:9 et 20:9. Mais sur une petite tablette, il fonctionne étonnamment bien.

Le Fold8 s'ouvre directement comme une petite tablette en paysage. On le déplie, et on l'utilise. Pas besoin de le faire pivoter immédiatement pour chercher le sens dans lequel l'écran paraît le plus logique.

Le Galaxy Z Fold8 Ultra conserve un écran beaucoup plus proche du carré une fois ouvert. C'est spectaculaire, mais aussi moins évident à prendre en main : portrait, paysage... on finit plus facilement par retourner l'appareil en fonction du contenu.

Avec le Fold8, Samsung a pris le problème dans l'autre sens. Son châssis est plus court et plus large. Fermé, il ressemble presque à un petit carnet. Ouvert, il prend immédiatement des proportions de tablette horizontale.

Lors de notre test du Galaxy Z Fold8, c'est précisément ce qui nous avait séduits. Le téléphone tient bien dans la paume et, une fois ouvert, le 4:3 rend le multitâche particulièrement naturel. Deux applications côte à côte disposent chacune d'un espace confortable, sans se retrouver écrasées dans deux colonnes très étroites.

Plus petit, et finalement plus pratique

Le Fold8 assume aussi d'être plus compact. Il mesure 123,9 mm de haut une fois fermé et ne pèse que 201 grammes. C'est seulement quelques grammes de plus que beaucoup de smartphones classiques.

C'est ce mélange qui fait son intérêt, car il ne cherche pas à être la plus grande tablette possible une fois ouvert. Il cherche plutôt à rester un smartphone facile à transporter qui peut, en quelques secondes, devenir une petite tablette.

Et techniquement, Samsung n'a pas sacrifié la puissance de l'appareil puisqu'il est équipé de la très puissante puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, d'un écran AMOLED 120 Hz, d'une batterie de 4 800 mAh et de sept années de suivi logiciel.