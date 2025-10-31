Le Google Pixel 9 Pro XL est aujourd’hui proposé à 623,90 €, un tarif exceptionnel pour un modèle dont le prix VTC dépassait les 1 000 € sur la boutique officielle Google. Ce smartphone haut de gamme profite ici d’une baisse de 26 % accompagnée d’une livraison gratuite et d’une garantie vendeur de deux ans.

Rappelons que le Pixel 9 Pro a été élu meilleur smartphone de l'année lors des GLOMO Awards, et que le Pixel 9 Pro XL est sa version « plus plus ». Celui-ci concentre tout le savoir-faire de Google : un appareil photo de référence, un traitement d’image intelligent et un suivi logiciel exemplaire.

Bon plan : le Pixel 9 Pro XL chute à 623,90 €, livré gratuitement et garanti 2 ans par le vendeur EliteMobi (note 4,8/5 sur plus de 1 000 ventes).

Un smartphone photo et IA d’exception

Le Pixel 9 Pro XL s’appuie sur un triple module photo piloté par l’intelligence artificielle, capable de produire des clichés détaillés et naturels dans toutes les conditions. Son processeur Tensor G4 optimise la mise au point, la stabilisation et le rendu des couleurs sans effort pour l’utilisateur.

L’écran OLED LTPO de 6,8 pouces profite d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant une fluidité parfaite. Avec ses bords fins et son design en verre mat, le smartphone conserve l’élégance typique des produits Google tout en assurant une excellente prise en main, pour du XL c'est important !

✅ Points forts Qualité photo et vidéo parmi les meilleures du marché

Écran OLED LTPO 120 Hz très lumineux

Puissance du processeur Tensor G4 et suivi logiciel long

Livraison gratuite et garantie 2 ans vendeur

Prix actuel bien inférieur au tarif Google ⚠️ Points faibles Version américaine, bien que compatible avec les réseaux européens

Absence de chargeur dans la boîte

Design inchangé par rapport au Pixel 8 Pro

Une offre sérieuse pour un modèle premium

Proposé par le vendeur EliteMobi sur Rakuten (note moyenne 4,8/5 sur plus de 1 000 ventes), le Pixel 9 Pro XL est livré depuis un entrepôt européen avec un film plastique scellé d’origine. Le smartphone est débloqué et compatible avec les opérateurs français, garantissant une utilisation sans contrainte.

La garantie de deux ans, ainsi que la politique de retours simplifiée, font de cette offre une alternative rassurante pour qui souhaite acheter un produit premium à prix réduit. En comparaison, peu de smartphones concurrents parviennent à offrir une telle expérience à ce niveau de tarif.

Pourquoi ce bon plan mérite votre attention

Le Pixel 9 Pro XL combine le meilleur de la photo, de l’IA et du design Android. En passant sous la barre des 650 €, il devient l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment. Les acheteurs qui hésitent peuvent consulter la gamme complète des mobiles Google pour comparer les différences entre modèles.

En octobre 2025, rares sont les smartphones haut de gamme à descendre aussi bas.