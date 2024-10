Plus beaucoup de temps ! L’iPhone 12 reconditionné en France pour seulement 200 € pendant Halloween grâce à ce code de réduction

L’iPhone 12 est disponible pour 215 € en ce moment sur le site français CertiDeal, un spécialiste du reconditionnement, qui remet en état ses smartphones en France (et cela veut dire de A à Z, comme le dicte le code de la consommation !). En plus de ce tout petit prix, pour Halloween, le code BOUH! vous donne le droit à 15 € de réduction, ce qui fait passer le prix de ce smartphone à 200 € !

Les caractéristiques de l'iPhone 12

Écran : OLED, de 6,1 pouces

OLED, de 6,1 pouces Processeur : Puce Apple A14 Bionic

Puce Apple A14 Bionic RAM : 4 Go

: 4 Go Stockage interne : 64 Go

64 Go Objectif principal : 12 MP

12 MP Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 2775 mAh avec prise en charge de la charge rapide

L’iPhone 12 est un excellent smartphone, ce qui peut sonner comme un pléonasme pour certains lorsque l’on parle des smartphones d’Apple. Néanmoins, il est vrai qu’il est à la fois polyvalent, mais aussi très ergonomique.

Par exemple, malgré un faible nombre de mAh, ce smartphone propose pourtant une excellente autonomie, signe du savoir-faire exemplaire des équipes de l’entreprise américaine. Interface épurée et remarquable, très bon appareil photo, et magnifique écran, l'iPhone 12 propose également de bonnes performances.

Quelle offre sur CertiDeal pour l’iPhone 12 ?

En plus de reconditionner ses smartphones en France, CertiDeal propose parmi les prix les plus bas sur les appareils reconditionnés. Une force quand on voit la qualité de service proposée. Un iPhone 12 à 200 € grâce au code BOUH!, mais en plus en parfait état, on pourrait se dire qu’il y a un truc…

Et c’est le cas, mais dans le bon sens. Le Face ID du smartphone a été retiré, une fonctionnalité non essentielle qui permet de proposer ce tout petit prix malgré un smartphone impeccable.