Plus de 430 € de réduction immédiate sur le Galaxy S25 Ultra chez ce marchand !

Economisez 36% sur l’achat de votre Galaxy S25 Ultra tout neuf !

Proposé à 1469 € lors de son lancement en janvier 2025, le Samsung Galaxy S25 Ultra 256 Go a logiquement vu son prix baisser au cours de ces derniers mois. Mais pas tant que ça ! Le prix de vente conseillé actuellement par le fabricant reste tout de même assez sélectif : 1199 €.

Mais c’est sans compter les bons plans exceptionnels disponibles actuellement parmi les offres Rakuten, à la faveur des soldes. Chez ce marchand, le nec plus ultra de Samsung est en effet affiché à seulement 764,99 € ! Cela représente une réduction immédiate de 434€ !

C'est une opportunité rare pour un appareil haut de gamme de ce type, surtout qu'il s'agit d'un produit neuf et scellé dans son emballage d'origine.

Les avantages exclusifs du Club R en prime

En plus de ce tarif plancher, l'achat de ce Samsung Galaxy S25 Ultra sur Rakuten vous permet de bénéficier de plusieurs avantages non négligeables.

Pour commencer, la livraison gratuite s'effectue rapidement depuis l’entrepôt Rakuten. Vous avez donc l’assurance de recevoir votre nouveau joujou au bout de quelques jours. De plus, cet achat vous donne droit à 7,65€ de cashback dont vous pouvez vous servir lors de vos prochains achats, dans le cadre du programme de fidélité Club R de Rakuten.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra en bref

Au-delà du prix, le Galaxy S25 Ultra est un véritable monstre de puissance. Samsung a intégré tout son savoir-faire pour proposer une expérience fluide, que ce soit pour le travail, la création de contenu ou le jeu vidéo intensif.

Ce smartphone s’illustre avant tout par son superbe écran AMOLED de 6,9 pouces capable d'atteindre une luminosité record de 2 600 nits. Vous conservez donc une parfaite lisibilité, même sous un soleil de plomb. Son châssis en titane lui confère une robustesse exceptionnelle tout en conservant une élégance haut de gamme.

De plus, le verre Corning Gorilla Armor réduit drastiquement les reflets et les rayures, ce qui garantit la longévité de l’appareil.

Sous le capot, la puce Snapdragon 8 Elite for Galaxy assure une réactivité sans faille. Accompagné de 12 Go de RAM, l'appareil gère le multitâche sans sourciller.

L'intelligence artificielle Galaxy AI est omniprésente : elle vous assiste pour traduire vos conversations en temps réel, résumer vos notes ou effectuer des recherches d'un simple geste grâce à "Entourer pour chercher".

Pour les amateurs de photographie, le Galaxy S25 Ultra offre un capteur principal de 200 mégapixels qui permet de prendre des clichés d'une précision chirurgicale, même dans l'obscurité.

Il est associé à trois autres capteurs qui permettent des prises de vue optimales dans des conditions variées et des zooms d'une clarté impressionnante. En vidéo, vous pouvez filmer jusqu’en 8K en profitant de la stabilisation ProVideo 2.0 pour des rendus dignes d'un studio professionnel.

Cet article est un contenu sponsorisé.