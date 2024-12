Plus qu’un jour pour ce code promo sur un iPhone à prix réduit chez le reconditionneur numéro 1 de France

Le reconditionnement permet de s’offrir un appareil haut de gamme sans se ruiner, tout en faisant un geste pour la planète.

Et avec des entreprises comme CertiDeal, ça devient encore plus intéressant. Leur iPhone 12 Pro, disponible à partir de 306 €, n’est pas seulement une affaire : il est reconditionné en France, un vrai plus éthique !

En prime, vous pouvez opter pour une batterie neuve et profiter d’une garantie de 2 ans. De quoi concilier plaisir, économies et bonne conscience !

Fiche technique de l'iPhone 12 Pro

Écran : OLED, de 6,1 pouces avec 2532 x 1170 pixels

Pas étonnant que l’iPhone 12 Pro soit un best-seller chez Apple. Avec sa fiche technique solide, il offre une expérience ultra-fluide et vraiment agréable au quotidien. Son appareil photo excelle, son autonomie tient la route, et son écran est tout simplement splendide. Bref, une valeur sûre.

Quelle est l’offre pour l’iPhone 12 Pro ?

Chez CertiDeal, vous pouvez mettre la main sur un iPhone 12 Pro pour seulement 306 € en état "Dur à Cuir", ce qui signifie qu’il peut avoir quelques marques esthétiques. En prime, vous avez la possibilité de demander une batterie neuve pour une durée de vie optimale. Et pour couronner le tout, l’appareil est couvert par une garantie de 2 ans !

Une vraie bonne affaire pour les amateurs de high-tech à prix réduit. Et pour encore un jour, vous bénéficiez de 15 € de réduction avec le code NOEL15.