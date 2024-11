Plus que quelques exemplaires avec 300 € de réduction chez Amazon sur le smartphone pliant le plus populaire au monde de Samsung

Les smartphones pliants ont de plus en plus la cote, et cela, on le doit notamment à Samsung et ses Galaxy Z Flip qui proposent une fiche technique puissante, un design unique et une véritable praticité. Pour le Black Friday, Amazon propose une réduction de 300 € sur le dernier modèle des Z Flip.

Nous pouvons ainsi trouver le Samsung Galaxy Z Flip 6 pour moins de 900 € au lieu de 1199 € !

Fiche technique du Samsung Galaxy Z Flip 6

Écrans : Écran Dynamic AMOLED de 6,8 pouces, résolution de 2640 x 1080 pixels, taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Processeur : Snapdragon 8 Gen 3

RAM : 8 Go

Stockage : 256 Go de stockage

Batterie : 4000 mAh avec charge rapide de 25W, charge sans fil

Caméras : Caméra principale de 50 MP et caméra ultra-large de 12 MP. Caméra frontale de 10 MP

Système d'exploitation : Fonctionne avec Android 14

Connectivité : Supporte 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, et USB Type-C.

Autres fonctionnalités : Capteur d'empreintes digitales sur le côté, stéréo haut-parleurs, certification IP58 pour la résistance à l'eau et à la poussière.

Le Galaxy Z Flip 6 est un smartphone qui se plie de manière horizontale, ce qui permet de le doter d’un bien plus grand écran que la moyenne une fois déplié, mais aussi de prendre moins de place une fois refermé.

Cela peut paraître trivial dit ainsi, mais pour ceux qui souhaitent un smartphone avec un grand écran, il s’agit d’une fonction qui n’est absolument pas gadget, d’autant plus que le reste de la fiche technique du smartphone suit largement avec sa puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 par exemple, la meilleure puce du marché jusqu’à la toute récente sortie de la dernière Snapdragon 8 Elite.

Quelle offre pour le Samsung Galaxy Z Flip 6 sur Amazon ?

En ce moment, vous pouvez vous procurer le Galaxy Z Flip 6 pour 899 €, ce qui fait 300 € de réduction par rapport à son prix constructeur sur le site de Samsung. Un véritable prix digne du Black Friday, mais il ne reste que quelques exemplaires au moment où nous écrivons cet article.