POCO M7 : grande batterie, grand écran et fonctions intéressantes à prix abordable

Afin de se démarquer sur un segment de marché particulièrement féroce, le POCO M7 embarque une batterie de nouvelle génération en silicium-carbone, d’une grande capacité de 7000 mAh, soit la plus élevée jamais intégrée dans la série M de POCO à ce jour et même sur les mobiles les plus récents. Le cercle très restreint des smartphones dotés d’une telle capacité compte dans ses rangs le realme GT 7 ou le Red Magic 10 Ultra, par exemple.

D’après la marque, cette batterie permet de profiter d’une autonomie jusqu'à deux jours pour une utilisation typique, 28 heures de lecture vidéo ou 46 heures d’appels.

Avec sa capacité à maintenir plus de 80% de sa performance originale même après 1 600 cycles de charge, cette batterie s’adresse à celles et ceux qui exigent donc robustesse et longévité. Aussi, le mobile profite d’une recharge de 33W ainsi qu'une recharge inversée 18W, pratique pour alimenter des accessoires comme les écouteurs ou un autre téléphone. En dessous de 40%, la fonction « Boost Charging » accélère la recharge tout en préservant la sécurité thermique, un dispositif renforcé par le système « Battery Health 4.0 ». Enfin, la fonction « Zero Power Instant On » permet de rallumer le smartphone en quelques secondes, même si la batterie est totalement à plat, pour éviter tout désagrément lié à une coupure inopinée.

Même dans des conditions extrêmes, le POCO M7 est programmé pour fonctionner à -20°C – un atout non négligeable pour les usages mobiles durant les hivers rigoureux ou les déplacements prolongés.

Un écran immersif et un son soigné pour le multimédia

Selon POCO, le M7 arbore le plus grand écran de la gamme à ce jour, avec une dalle FHD+ de 6,9 pouces. La présence de la technologie AdaptiveSync autorise un ajustement dynamique sur 9 niveaux de la fréquence de rafraîchissement, pouvant aller jusqu’à 144 Hz – une donnée remarquable pour un produit de cette gamme de prix. À titre de comparaison, certains concurrents directs plafonnent souvent à 120 Hz ou moins.

En outre, l’écran bénéficie de trois certifications TÜV Rheinland : réduction de la lumière bleue, absence de scintillement, et respect du rythme circadien, garantissant un confort d’utilisation pendant de longues heures. La fonction « Wet touch technology 2.0 » permet une utilisation du tactile même lorsque les doigts sont mouillés, une rareté dans ce segment tarifaire.

Pour améliorer l’expérience multimédia, POCO équipe son M7 d’un système audio certifié Hi-Res Audio, offrant un volume amplifié jusqu’à 200% par rapport à la génération précédente, ce qui s’avère avantageux lors de l’écoute en environnement bruyant ou pour profiter d’un contenu immersif.

Performances, design, IA et photographie : une expérience adaptée au quotidien

Sous son design à angles arrondis certifié IP64 (protection contre la poussière et les éclaboussures), le POCO M7 intègre un processeur Snapdragon 685, reconnu pour ses performances stables et sa faible consommation. L’arrivée du nouveau système d’exploitation HyperOS de Xiaomi vient améliorer la réactivité et l’optimisation des ressources. Selon la marque, le suivi logiciel garantirait une expérience fluide équivalente à un appareil neuf pendant 48 mois.

Au niveau mémoire, le smartphone propose de base 6 ou 8 Go de RAM, extensible virtuellement jusqu’à 16 Go, et un stockage interne jusqu’à 256 Go extensible à 2 To via microSD. Cette flexibilité s’avère rare face aux concurrents directs, où l’extension de mémoire est souvent limitée ou absente. L’intégration de l’assistant IA Google Gemini et la fonction Circle to Search avec Google rendent l’expérience utilisateur plus souple et productive, facilitant la recherche d’informations ou la gestion des tâches courantes.

Côté photo, POCO dote le M7 d’un double capteur arrière piloté par l’IA avec un module principal de 50 mégapixels, complété par un capteur avant de 8 mégapixels pour les selfies. Plusieurs modes sont disponibles pour améliorer la qualité des clichés, comme le mode Nuit automatique, le mode Beauté Selfie ou encore des prises de vue dynamiques accessibles via une future mise à jour. Si certains concurrents embarquent des configurations plus polyvalentes, comme des téléobjectifs ou ultras grand-angle, POCO mise ici sur la simplicité efficace pour des résultats nets dans la plupart des conditions.

Enfin, on retrouve la connectivité NFC, la technologie Xiaomi Share pour faciliter la synchronisation entre appareils, et une résistance aux chocs, ce qui assure un usage quotidien en toute sérénité.

Disponibilité et prix

Le POCO M7 sera commercialisé en trois couleurs : Argent, Bleu et Noir, selon les options de chaque marché. Deux configurations sont disponibles lors de la sortie :

La version 6+128 Go de stockage est au tarif conseillé de 173 euros, avec un prix de lancement de 139,90 euros du 19 août à 10h jusqu’au 1er septembre à 23h59. Un cadeau est proposé au choix entre les écouteurs Redmi Buds 6 Play (11,99 euros) ou le sac à dos Mi Casual Daypack (9,99 euros).

La version 8+256 Go de stockage est proposée à 193 euros, avec un prix de lancement de 149,90 euros sur la même période promotionnelle.