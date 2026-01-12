POCO M8 Pro 5G et M8 5G : la nouvelle offensive de POCO sur le milieu de gamme orienté divertissement mobile

La nouvelle série de smartphones POCO M8 est présentée comme une évolution de la gamme M, avec l’ambition de proposer des expériences multimédias plus avancées grâce à la 5G et à des écrans AMOLED lumineux. Elle vient d’être annoncée par la marque. Selon cette dernière, ces deux modèles entendent séduire un public jeune à la recherche de performances correctes, de grandes batteries et de fonctions audio et vidéo complètes, sans basculer sur des tarifs de flagships.

POCO M8 Pro 5G : batterie, écran et performances

Le POCO M8 Pro 5G est le modèle le plus complet puisqu’il intègre une batterie silicium-carbone de 6500 mAh (typique) annoncée avec une durée de vie particulièrement longue, la marque précisant qu’elle conserve plus de 80% de sa capacité après 1600 cycles complets dans ses tests internes. Il prend en charge la charge rapide 100W HyperCharge, avec un passage de 0 à 100% en environ 40 minutes selon POCO, ainsi que la charge inverse filaire jusqu’à 22.5W pour alimenter des accessoires.

Côté affichage, le M8 Pro 5G s’équipe d’un écran AMOLED Flow CrystalRes 1.5K de 6.83 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale de 3200 cd/m², selon la marque, accompagnée de la technologie Sunlight Display 4.0 pour améliorer la lisibilité en extérieur. L’écran est compatible Dolby Vision et HDR10, bénéficie d’une gradation PWM haute fréquence à 3840 Hz et du DC dimming, avec certification TÜV Rheinland pour la réduction de la fatigue visuelle.

Sur le plan des performances, le smartphone repose sur la plateforme Snapdragon 7s Gen 4 prometteur d’une progression d’environ 66% par rapport à la génération précédente, ce qui le place au-dessus de nombreux modèles milieu de gamme sous Snapdragon 6 ou 7 des générations antérieures. Le constructeur ajoute un système de refroidissement POCO IceLoop avec refroidissement liquide, afin de stabiliser les performances lors des sessions prolongées.

POCO M8 Pro 5G

Audio, photo et robustesse du POCO M8 Pro 5G

Pour la partie audio, le POCO M8 Pro 5G embarque des haut-parleurs stéréo 1115F, compatibles Dual Gold Hi-Res Audio et Dolby Atmos, avec un mode de boost de volume annoncé jusqu’à 400% par rapport au niveau de base.

La partie photo repose sur un capteur principal Light Fusion 800 de 50 mégapixels avec stabilisation optique, épaulé par un module secondaire (ultra grand-angle selon plusieurs fiches techniques en ligne), et une caméra frontale de 32 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo. Selon POCO, l’algorithme Ultra-Clear Portrait et différents outils IA, comme AI Creativity Assistant et Dynamic Shots 2.0, doivent faciliter les retouches rapides, la capture de scènes en mouvement et l’enregistrement vidéo jusqu’en 4K à 30 i/s avec prise en charge HDR.

Le design met l’accent sur un dos au module photo « flottant » et des bords quadri-incurvés, pour un poids d’environ 205,9 grammes et une épaisseur de 8,31 mm. Le smartphone est protégé par du verre Corning Gorilla Glass Victus 2 (ou un équivalent selon les marchés), et revendique plusieurs certifications de résistance : IP66, IP68, IP69 et IP69K, ainsi qu’une certification SGS Premium Performance pour la résistance aux chutes, à la flexion et à la compression.

POCO M8 5G

POCO M8 5G : finesse, autonomie et IA

Le POCO M8 5G se veut plus compact et léger, avec une épaisseur de 7,35 mm et un poids de 178 grammes, ce qui en fait, selon la marque, le modèle le plus fin de la série POCO M. Il conserve un écran AMOLED Flow de 6,77 pouces avec fréquence de rafraîchissement 120 Hz, une luminosité maximale annoncée à 3200 cd/m, afin de rester compétitif face aux autres smartphones AMOLED milieu de gamme.

D’après le fabricant, l’appareil embarque la plateforme Snapdragon 6 Gen 3, ainsi qu’une batterie silicium-carbone de 5520 mAh typique compatible avec une charge 45W. POCO met en avant l’intégration d’outils IA comme Google Gemini et la fonction Entourer pour chercher avec Google, combinés à Xiaomi HyperOS, pour les suggestions intelligentes, la recherche visuelle et une gestion plus poussée du multitâche.

La partie photo du POCO M8 5G s’articule autour d’un capteur principal Light Fusion 400 de 50 mégapixels, d’une caméra frontale de 20 mégapixels et de fonctions IA comme le mode portrait intelligent, AI Beautify, AI Remove Reflection ou AI Sky pour retoucher les clichés. L’enregistrement vidéo 4K à 30 i/s est également proposé, ce qui le rapproche de certains concurrents situés un cran au-dessus en prix, souvent équipés de modules 50 mégapixels et 4K mais parfois sans autant d’outils IA embarqués.

POCO M8 5G

Le POCO M8 5G reprend une conception certifiée IP66, assortie de tests de résistance aux chocs et aux chutes validés par SGS, et d’une technologie Wet Touch 2.0 permettant l’usage de l’écran avec les doigts mouillés.

Connectivité, logiciel et positionnement face aux concurrents

Les deux modèles profitent de la connectivité 5G, dont l’efficacité dépendra évidemment des réseaux disponibles et du support opérateur selon les régions. Le POCO M8 Pro 5G ajoute un tuner Xiaomi Surge T1S pour améliorer la réception du signal, ainsi qu’une fonctionnalité de communication hors ligne Xiaomi permettant des appels vocaux sur plusieurs kilomètres entre appareils compatibles, sans réseau cellulaire.

POCO indique que la série M8 fonctionne avec Xiaomi HyperOS, incluant Google Gemini et des fonctions d’IA côté système, avec des promesses de mises à jour logicielles pluriannuelles qui cherchent à se rapprocher des politiques de suivi prolongé adoptées par certains concurrents Android.

Disponibilité et prix des POCO M8 et POCO M8 Pro

Selon POCO, une offre spéciale est prévue du 8 janvier 2026 à 09h au 14 janvier 2026 à 23h59 sur la série POCO M8. Durant cette période, le POCO M8 Pro 5G est proposé en trois coloris (argent, noir, vert) avec deux configurations mémoire : 8+256 Go à 309,90 euros au lieu de 353 euros, et 12+512 Go à 359,90 euros au lieu de 403 euros.

Le POCO M8 5G est lui aussi décliné en trois couleurs (vert, noir, argent), avec une version 8+256 Go annoncée à 229,90 euros au lieu de 273 euros, ainsi qu’une version 8+ Go à 259,90 euros au lieu de 303 euros.

