Quels sont les meilleurs smartphones pour passer d'Apple vers Android en février 2026 ?

En matière de design, ces trois smartphones adoptent des approches très contrastées. Le Nothing Phone (3) conserve un dos transparent mettant en valeur des éléments internes stylisés ainsi que son interface lumineuse Glyph, composée de bandes LED intégrées autour du module photo et sur la coque arrière. Ses capteurs sont regroupés dans un bloc horizontal en haut à gauche, clairement délimité.

Le Google Pixel 10 Pro reprend la barre photo horizontale emblématique de la gamme Pixel, traversant toute la largeur du dos et intégrant ses trois capteurs dans un bandeau en métal poli.

Le Samsung Galaxy S26 Ultra, quant à lui, opte pour des capteurs disposés individuellement au dos, sans module unifié, avec quatre optiques distinctes et un capteur laser, ce qui lui confère une allure plus technique. Les profils sont plats sur le Nothing et le Pixel, tandis que le Galaxy S26 Ultra affiche un châssis plus anguleux et massif.

En termes de dimensions, le Galaxy S26 Ultra est le plus grand et le plus lourd des trois, en raison de son écran de grande taille. Le Pixel 10 Pro occupe une position intermédiaire, alors que le Nothing Phone (3) est le plus compact et le plus léger.

Côté couleurs, Nothing propose des finitions noir et blanc transparent, Google décline son Pixel en plusieurs teintes sobres comme noir, porcelaine ou bleu, tandis que Samsung offre une palette plus large : violet, bleu, noir, blanc tandis que des coloris argent et or rose sont proposés exclusivement sur le site de la marque. Les trois modèles bénéficient d’une certification IP68 garantissant une résistance à l’eau et à la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous le capot, ces trois smartphones embarquent des plateformes haut de gamme, mais avec des choix technologiques distincts. Le Samsung Galaxy S26 Ultra est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, associé à 12 Go ou 16 Go de RAM selon la configuration, et propose des capacités de stockage de 256 Go, 512 Go ou 1 To, sans possibilité d’extension via carte microSD.

Le Google Pixel 10 Pro intègre la puce Google Tensor G5, conçue pour optimiser les traitements liés à l’intelligence artificielle, accompagnée de 12 Go ou 16 Go de RAM et de 128 Go, 256 Go, 512 Go, également non extensible. De son côté, le Nothing Phone (3) embarque un processeur Snapdragon 8 de dernière génération, couplé à 12 Go ou 16 Go de mémoire vive et à 256Go ou 512Go de stockage, sans lecteur microSD.

En termes de puissance brute, le Galaxy S26 Ultra se place en tête pour les usages intensifs comme le jeu ou le montage vidéo, grâce à leurs puces très performantes. Le Pixel 10 Pro, quant à lui, privilégie l’optimisation logicielle et l’intelligence artificielle, offrant une fluidité remarquable au quotidien mais des performances graphiques parfois légèrement en retrait sur certains benchmarks. Le mobile Nothing ferme la marche.

S’agissant de l’écran, les trois modèles misent sur des dalles OLED de haute qualité. Le Nothing Phone (3) dispose d’un écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif atteignant 120Hz et une luminosité élevée adaptée à un usage extérieur.

Le Google Pixel 10 Pro propose une dalle LTPO OLED de 6,7 pouces également, compatible 120Hz, avec une luminosité maximale particulièrement importante pour une lisibilité optimale en plein soleil.

Le Samsung Galaxy S26 Ultra va plus loin avec un écran AMOLED LTPO de 6,8 pouces, affichant une définition supérieure et une luminosité maximale parmi les plus élevées du marché, toujours avec un taux adaptatif de 1 à 120Hz. Notez la possibilité d’annoter ou de dessiner avec le stylet. En outre, il profite de la fonction Ecran confidentiel qui masque les angles de vision pour éviter que des personnes assises à côté de vous ne puissent regarder le contenu de votre écran.

Les trois écrans sont plats, ce qui facilite la prise en main et limite les déclenchements accidentels.

En matière d’intérêt global, le Galaxy S26 Ultra prend l’avantage grâce à sa diagonale plus généreuse et à sa définition plus fine. Le Pixel 10 Pro suit de près grâce à son excellente calibration colorimétrique, tandis que le Nothing Phone (3) propose une expérience très convaincante à un format légèrement plus compact.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie constitue l’un des principaux critères de différenciation. Le Samsung Galaxy S26 Ultra embarque un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et de deux téléobjectifs dont un périscopique, permettant des zooms optiques avancés. Le Google Pixel 10 Pro intègre un capteur principal d’environ 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 48 mégapixels, misant sur le traitement logiciel pour optimiser le rendu.

Le Nothing Phone (3) propose un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels, privilégiant une homogénéité entre les focales.

À l’avant, les trois modèles disposent d’un capteur selfie d’environ 12 à 32mégapixels selon les versions. En termes de hiérarchie, le Galaxy S26 Ultra offre la plus grande polyvalence en zoom et en haute définition.

Le Pixel 10 Pro s’illustre par la qualité de son traitement d’image et la constance de ses résultats. Le Nothing Phone (3) propose une configuration équilibrée, adaptée à un large éventail de situations.

En matière de connectivité, les trois smartphones sont compatibles 5G et prennent en charge le Wi-Fi 7 selon les marchés, ainsi que le Bluetooth 5.3 ou supérieur et le NFC. Aucun ne dispose d’une prise audio jack 3,5mm. Le Nothing Phone (3) conserve un port USB-C et ne propose pas d’émetteur infrarouge, tout comme le Pixel 10 Pro et le Galaxy S26 Ultra. Les trois modèles intègrent un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, solution discrète et désormais bien maîtrisée. Ainsi, sur le plan des connexions et des technologies sans fil, les différences restent limitées, chacun offrant un niveau d’équipement cohérent avec son positionnement haut de gamme.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie varie selon les capacités embarquées. Le Samsung Galaxy S26 Ultra dispose d’une batterie de 5000 mAh, le Google Pixel 10 Pro d’une capacité avoisinant 5050 mAh, tandis que le Nothing Phone (3) propose environ 4700 mAh. En théorie, le Pixel 10 Pro pourrait offrir la meilleure endurance grâce à sa batterie légèrement supérieure, mais cette donnée dépend étroitement de l’optimisation logicielle et des usages.

Le Galaxy S26 Ultra bénéficie d’une excellente gestion énergétique malgré son grand écran, alors que le Nothing Phone (3), plus compact, conserve une autonomie confortable pour une journée soutenue. En matière de recharge, le Galaxy S26 Ultra accepte jusqu’à 60W en filaire, le Nothing Phone (3) autour de 45W également, tandis que le Pixel 10 Pro se limite à une puissance inférieure.

Les trois modèles sont compatibles avec la recharge sans fil, à des puissances variables pouvant atteindre environ 15W à 23W selon les standards pris en charge.

