POCO X7 et X7 Pro : les nouveaux smartphones gaming à prix abordable

Les deux nouveaux smartphones POCO X7 et POCO X7 Pro viennent succéder aux POCO X6 et POCO X6 Pro. Le POCO X7 Pro est équipé du processeur Dimensity 8400 Ultra, gravé en 4 nm, qui promet des performances remarquables pour sa gamme de prix.

Cette puce intègre une architecture unique composée uniquement de cœurs Cortex-A725, dont le principal est cadencé à 3,25 GHz. Pour maintenir des températures optimales pendant les sessions de jeu prolongées, l'appareil dispose d'une chambre de refroidissement LiquidCool 4.0.

L'écran AMOLED de 6,67 pouces du POCO X7 Pro affiche une résolution 1,5K avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. La luminosité maximale atteint 3 200 cd/m², selon la marque, ce qui permet une excellente lisibilité en plein soleil. Le verre Gorilla Glass 7i protège l'ensemble, tandis que la certification IP68 assure une résistance à l'eau et à la poussière.

L'autonomie n'est pas en reste avec une batterie de 6 000 mAh pour le X7 Pro. La charge rapide 90W permet une recharge complète en 42 minutes. Le fabricant annonce une conservation de 90% de la capacité après 1 000 cycles de charge.

Un modèle standard tout aussi pertinent

Le POCO X7 standard, quant à lui, adopte une approche plus mesurée avec le processeur Dimensity 7300 Ultra. Son écran AMOLED de 6,67 pouces conserve la même définition et fréquence de rafraîchissement que le modèle Pro, avec une luminosité maximale de 3 000 cd/m². La batterie de 5 110 mAh se recharge à 45W, nécessitant environ 50 minutes pour une charge complète.

Le système photo comprend un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels.

Les deux modèles intègrent HyperOS, la nouvelle interface de Xiaomi basée sur Android 15 pour le Pro et Android 14 pour le modèle standard. Des fonctionnalités d'intelligence artificielle sont présentes, notamment AI Erase Pro pour la retouche photo et AI Film pour la création vidéo.

Le POCO X7 Pro sera commercialisé à partir de 369 euros (319,99 euros en promotion de lancement) pour la version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. La version 12 Go/512 Go sera proposée à 429 euros (379,99 euros en promotion). Le POCO X7 standard débutera à 299 euros, avec un prix promotionnel de lancement à 249 euros.