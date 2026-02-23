Pourquoi le Galaxy S25 est-il incontournable malgré la sortie du S26 mercredi prochain ?

Le Galaxy S25 est le smartphone haut de gamme par excellence de Samsung. Pas le plus puissant, la palme revient au Galaxy S25 Ultra, mais c'est celui qui est le plus représentatif de l'ADN de la marque, en étant à la fois très efficace, avec un format pas trop grand, et des finitions très luxueuses.

Un smartphone solide, taillé pour durer des années, et qui offre des fonctionnalités dans le haut du panier Android.

Il est un peu cher en temps normal, mais en promotion, son rapport qualité/prix devient redoutable. C'est le cas actuellement, avec la sortie imminente du Galaxy S26.

Que penser de cette offre pour le Galaxy S25 ?

Entre les bonus de reprise qui valorisent vos anciens appareils et les 100 € de remboursement pour les JO, le Samsung Galaxy S25 est actuellement un excellent investissement.

Pour ceux qui cherchent la fiabilité d'un des meilleurs mobiles Samsung sans payer le prix du S26 (prévu probablement aux alentours de 900 €), le calcul est vite fait.

Pourquoi ne pas attendre mercredi ?

Pourquoi ne pas attendre 3 jours de plus et acheter le S26 ? La réponse tient en trois points :

Le prix de lancement : Le S26 sera vendu au prix fort, sans remise immédiate, là où le S25 bénéficie de réductions. La maturité logicielle : Le S25 tourne parfaitement sous les dernières versions d'Android avec toutes les fonctions Galaxy AI déjà optimisées et sera mis à jour pendant des années. Le design : Les évolutions esthétiques du S26 s'annoncent mineures. Le S25 conserve ce look premium et compact qui a fait son succès.