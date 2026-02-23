Nothing Phone (4a) : la marque confie ses prochains smartphones aux fans avant le lancement

À retenir Nothing lance un Community Review Program pour le Phone (4a) et le Phone (4a) Pro.

Nothing poursuit son approche atypique du marché des smartphones en annonçant un Community Review Program entièrement dédié à sa prochaine série Nothing Phone (4a). L’idée est de permettre à des membres de la Nothing Community d’utiliser le Phone (4a) et le Phone (4a) Pro avant leur arrivée dans le commerce, puis de partager des retours détaillés avec le reste du public.

Contrairement aux pratiques habituelles de nombreux fabricants, qui réservent leurs prototypes à un nombre restreint de testeurs professionnels soumis à de stricts embargos, Nothing préfère impliquer directement ses utilisateurs les plus engagés, afin de collecter des impressions jugées plus représentatives des usages réels.

Selon le fabricant, ce programme doit servir autant à affiner la compréhension du produit qu’à alimenter la conversation autour de la future gamme A, présentée comme le principal chantier smartphone de 2026.

Récemment et officiellement, la société a confirmé, par la voie de son CEO, Carl Pei, qu’aucun nouveau modèle phare ne serait lancé cette année, le Nothing Phone (3) restant le haut de gamme du catalogue au moins jusqu’à la fin de 2026. Dans ce contexte, la série Phone (4a) occupe une place centrale car il s’agit de proposer un milieu de gamme plus abouti pour rivaliser avec des références comme les Galaxy A de Samsung, les Pixel de Google ou certains Redmi et Poco de Xiaomi, tout en conservant une identité visuelle et communautaire originale.

Les premières indications laissent penser que Nothing vise un calendrier de lancement resserré. En effet, plusieurs sources concordantes évoquent une présentation mondiale début mars, et plus précisément autour du 5 mars 2026. D’après la marque, ce créneau permettrait de se positionner rapidement sur le segment des smartphones abordables de l’année, alors que les annonces de modèles concurrents sont attendues sur la même période.

En parallèle, l’ouverture du programme de tests quelques semaines avant cette échéance offre une fenêtre suffisante pour que les retours de la communauté commencent à circuler en ligne et influencent les premiers acheteurs.

Nothing Phone (3a) Pro

Un programme de tests communautaires structuré et encadré

Pour intégrer ce Community Review Program, il est d’abord nécessaire de rejoindre officiellement la Nothing Community, l’espace en ligne où la marque rassemble ses utilisateurs, diffuse ses annonces et mène des échanges réguliers avec ses fans. Les candidats doivent ensuite remplir un formulaire dédié mis à disposition par Nothing, dans lequel ils fournissent des informations personnelles de base et, surtout, des éléments sur leur expérience passée en matière de tests de produits ou de création de contenus technologiques.

Selon Nothing, il n’est pas indispensable d’être testeur professionnel ou vidéaste confirmé : l’important reste la capacité à formuler un avis structuré et à le partager de façon claire avec la communauté.

D’après le fabricant, les profils retenus auront accès au Phone (4a) ou au Phone (4a) Pro avant le grand public, avec la possibilité de réaliser des déballages, des analyses d’usage ou des comparatifs avec leur smartphone actuel.

Une fiche technique ambitieuse face aux concurrents du milieu de gamme

Sur le volet matériel, les fuites mentionnent le portrait de smartphones orientés vers le « haut du milieu de gamme ». Les Nothing Phone (4a) et Phone (4a) Pro seraient tous deux animés par le processeur Snapdragon 7s Gen 4, associé à jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go de stockage UFS 3.1, ce qui les placerait au-dessus de nombreux concurrents encore limités à des plateformes moins récentes ou à un stockage plus lent dans la même fourchette de prix.

Plusieurs rapports font état de la présence d’écrans AMOLED de 6,7 pouces environ, avec définition 1.5K et fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz pour le Phone (4a) et jusqu’à 144 Hz pour le modèle Pro, une caractéristique encore rare dans le milieu de gamme.

Côté autonomie,

, compatible avec une charge filaire 50 W. En photographie, les rumeurs font état, pour le Phone (4a), d’un module arrière avec capteur principal de 50 mégapixels, ultra grand-angle et téléobjectif, tandis que le Phone (4a) Pro bénéficierait d’un téléobjectif périscopique plus avancé, ce qui pourrait le rapprocher des fonctionnalités zoom habituellement réservées à des modèles plus onéreux.

Enfin, selon différents rapports, Nothing aurait décidé de s’éloigner de son duo traditionnel noir et blanc pour proposer une palette plus large, avec des coloris comme le rose ou le bleu, possiblement réservés aux versions 12 + 256 Go. Nothing a récemment annoncé la tenue d’un évènement le 5 mars prochain, le lendemain de la Keynote d’Apple et nombreux sont ceux qui pensent que les deux nouveaux smartphones pourraient y être officialisés.

