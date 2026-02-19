Oubliez votre reflex : les 3 photophones qui dominent le marché en ce début d'année 2026

D’un point de vue esthétique, l’iPhone 17 Pro conserve une structure en titane aux tranches légèrement arrondies, avec un bloc photo carré positionné en haut à gauche du dos, intégrant trois capteurs disposés en triangle au sein d’un module légèrement surélevé. Il est proposé en Titane naturel, Titane noir, Titane blanc et Titane bleu nuit.

Le Galaxy S25 Ultra adopte pour sa part un design aux angles plus marqués et aux tranches plates, avec des capteurs photo disposés individuellement, sans îlot unifié, directement intégrés dans la coque arrière en verre mat. Il est décliné en Noir titane, Gris titane, Bleu glacier et Vert émeraude.

Le Pixel 10 Pro, fidèle à l’identité visuelle de Google, arbore une barre horizontale traversant toute la largeur du dos pour loger ses capteurs, avec des finitions Noir volcanique, Porcelaine, Bleu ciel et Vert sauge.

En termes de dimensions, le Galaxy S25 Ultra est le plus grand et aussi le plus lourd, tandis que l’iPhone 17 Pro est le plus compact et le plus léger des trois. Le Pixel 10 Pro occupe une position intermédiaire. Les trois appareils bénéficient d’une certification IP68 garantissant une résistance à l’eau et à la poussière, ce qui constitue désormais un standard dans cette catégorie.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous le capot, l’iPhone 17 Pro embarque la puce Apple A19 Pro gravée en 3 nanomètres, associée à 8 Go de mémoire vive et proposée avec 256, 512 Go ou 1 To de stockage interne, sans possibilité d’extension par carte micro SD.

Le Galaxy S25 Ultra intègre le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, couplé à 12 Go de mémoire vive selon les versions, avec 256, 512 Go ou 1 To de stockage, là encore sans extension micro SD. De son côté, le Pixel 10 Pro repose sur la puce Google Tensor G5, accompagnée de 12 Go de mémoire vive et de 128, 256, 512 Go ou 1 To de stockage, sans port micro SD.

En matière de puissance brute, le Snapdragon 8 Elite du S25 Ultra prend l’avantage grâce à ses fréquences élevées et à ses performances graphiques, suivi de près par l’Apple A19 Pro qui conserve une excellente optimisation logicielle.

Le Tensor G5 du Pixel 10 Pro, bien que performant, se positionne légèrement en retrait en calcul pur, mais compense par des optimisations dédiées au traitement d’image et à l’intelligence artificielle.

Les écrans constituent un autre critère déterminant. L’iPhone 17 Pro est doté d’une dalle OLED LTPO de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale avoisinant 2500 cd/m².

Le Galaxy S25 Ultra propose une dalle AMOLED LTPO de 6,8 pouces avec un taux adaptatif de 1 à 144 Hz et une luminosité maximale dépassant 2 600 cd/m², le tout sur un écran qui supporte l’utilisation du stylet et donc les dessins ou les notes. Le Pixel 10 Pro intègre un écran OLED LTPO de 6,7 pouces, 1 à 120 Hz, avec une luminosité maximale d’environ 2 400 cd/m², et un affichage plat.

Ainsi, en termes de taille et de fréquence maximale, le Galaxy S25 Ultra domine, tandis que l’iPhone 17 Pro offre un excellent compromis entre compacité et qualité d’affichage. Le Pixel 10 Pro se situe entre les deux, avec une dalle lumineuse et bien calibrée. Si l’on classe ces modèles selon l’intérêt global de leur écran, le S25 Ultra arrive en tête pour sa grande diagonale et sa fréquence élevée, suivi de l’iPhone 17 Pro pour sa maîtrise des couleurs et de la fluidité, puis du Pixel 10 Pro qui reste néanmoins très compétitif.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, l’iPhone 17 Pro dispose d’un capteur principal de 48 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 48 mégapixels et d’un téléobjectif périscopique de 12 mégapixels assurant un zoom optique x5, complétés par un capteur frontal de 12 mégapixels.

Le Galaxy S25 Ultra s’appuie sur un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et deux téléobjectifs de 50 mégapixels et 10 mégapixels offrant différents niveaux de zoom optique, ainsi qu’un capteur selfie de 12 mégapixels. Le Pixel 10 Pro, quant à lui, combine un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 48 mégapixels, avec un module frontal de 12 mégapixels.

En pratique, le Galaxy S25 Ultra offre la plus grande polyvalence grâce à la diversité de ses focales et à la très haute définition de son capteur principal. Le Pixel 10 Pro séduit par son traitement logiciel et la cohérence de ses trois capteurs de haute définition. L’iPhone 17 Pro, enfin, privilégie la constance des couleurs et la maîtrise de la vidéo. Si l’on devait établir un classement photographique global, le Galaxy S25 Ultra arrive en tête pour sa versatilité, suivi du Pixel 10 Pro pour son rendu naturel, puis de l’iPhone 17 Pro pour son équilibre.

En matière de connectivité, les trois modèles sont compatibles avec la 5G et intègrent le Wi-Fi 7. L’iPhone 17 Pro et le Pixel 10 Pro ne disposent pas de prise audio jack, tout comme le S25 Ultra. Aucun ne propose d’émetteur infrarouge. Le lecteur d’empreintes digitales est intégré sous l’écran pour le Galaxy S25 Ultra et le Pixel 10 Pro, tandis que l’iPhone 17 Pro privilégie la reconnaissance faciale via Face ID, sans capteur d’empreintes.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Concernant l’autonomie, l’iPhone 17 Pro intègre une batterie d’environ 3500 mAh, le Pixel 10 Pro une batterie proche de 5000 mAh, tandis que le Galaxy S25 Ultra atteint environ 5500 mAh. En théorie, le S25 Ultra devrait proposer la plus grande autonomie, bien que cette donnée varie selon les usages, la luminosité de l’écran et l’intensité des traitements photographiques.

Le Pixel 10 Pro offre également une endurance confortable, alors que l’iPhone 17 Pro mise davantage sur l’optimisation logicielle pour compenser sa capacité plus modeste. En matière de recharge, le Galaxy S25 Ultra supporte une charge filaire jusqu’à 65 watts, le Pixel 10 Pro jusqu’à 45 watts et l’iPhone 17 Pro autour de 35 watts. Les trois modèles sont compatibles avec la recharge sans fil, à une puissance d’environ 25 watts pour le Galaxy S25 Ultra, 23 watts pour le Pixel 10 Pro et 20 watts pour l’iPhone 17 Pro. Ainsi, pour ceux qui privilégient l’autonomie et la rapidité de charge, le modèle de Samsung apparaît le plus adapté, tandis que les deux autres conservent des performances cohérentes avec leur positionnement haut de gamme.

