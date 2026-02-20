iPhone 17e VS iPhone 16e : quelles seraient les vraies différences ?

En matière de design, l’iPhone 16e adopte une esthétique fidèle aux lignes actuelles de Apple, avec des tranches plates en aluminium recyclé et un dos en verre mat. Son bloc photo arrière se présente sous la forme d’un module légèrement surélevé, intégrant un seul et unique capteur. Il est proposé en noir ou blanc. De son côté, l’iPhone 17e, selon les informations qui circulent, conserverait des bords plats mais pourrait affiner légèrement son châssis et réduire l’épaisseur des bordures d’écran. Le module photo n’évoluerait pas. Les coloris évoqués incluent aussi le noir, le blanc et une teinte lavande.

En termes de dimensions, l’iPhone 17e aura les mêmes dimensions que son prédécesseur ainsi que le même poids. Enfin, tous deux bénéficieraient d’une certification IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière dans des conditions similaires.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan des performances, l’iPhone 16e est équipé de la puce Apple A18, gravée en 3 nanomètres, associée à 6 Go de mémoire vive et à des capacités de stockage de 128, 256 ou 512 gigaoctets, sans possibilité d’extension par carte microSD, conformément à la politique de la marque. L’iPhone 17e, d’après les rumeurs persistantes, embarquerait la nouvelle puce Apple A19, toujours gravée en 3 nanomètres mais optimisée pour offrir de meilleures performances énergétiques et graphiques.

Il serait accompagné de 8 Go de mémoire vive, avec des options de stockage identiques, également non extensibles. En toute logique, et sous réserve de confirmation officielle, l’iPhone 17e s’annoncerait comme le plus puissant des deux grâce à sa nouvelle génération de processeur et à sa mémoire vive plus généreuse, ce qui favoriserait le multitâche et les usages exigeants tels que le jeu ou le montage vidéo. L’iPhone 16e, pour sa part, resterait très performant pour un usage quotidien et professionnel classique, mais il serait légèrement en retrait face à son successeur.

Concernant l’affichage, l’iPhone 16e et l’iPhone 17e utiliseraient la même base mais ce dernier pourrait offrir une luminosité plus importante. En outre, il se murmure que le nouveau modèle disposerait de la fonction Dynamic Island pour lui conférer un aspect plus moderne contre une encoche classique pour l’iPhone 16e.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, les deux appareils disposeraient du même capteur à l’arrière mais on pourrait compter sur une optimisation des clichés sur l’iPhone 17e étant donné l’intégration de la nouvelle puce. Sinon, il se dit que l’iPhone 17e serait doté d’un capteur à selfie de 18 ou 24 mégapixels contre 12 mégapixels à l’avant de l’iPhone 16e.

En matière de connectivité, les deux modèles seraient compatibles avec la 5G, le Wi-Fi 6E pour le 16e et possiblement le Wi-Fi 7 pour le 17e. Aucun des deux ne disposerait de prise audio jack ni d’émetteur infrarouge. Le lecteur d’empreintes digitales étant absent, l’authentification repose sur la reconnaissance faciale Face ID, intégrée sous l’encoche frontale.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’iPhone 16e embarque une batterie d’environ 3300 mAh, capable d’assurer une journée complète d’utilisation modérée à soutenue, même si cette donnée varie naturellement selon les usages, la luminosité de l’écran et les applications sollicitées. On ne connait pas encore la capacité de la batterie de l’iPhone 17e même si on attend une autonomie légèrement supérieure notamment grâce à l’utilisation du nouveau chipset. Bien que l’iPhone 16e supporte la charge sans fil, l’iPhone 17e pourrait profiter de la fonction MagSafe de nouvelle génération permettant l’alignement magnétique, plus puissant et une recharge plus rapide.

