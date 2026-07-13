Les Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra et Galaxy Z Flip8 déjà aperçus en vitrine avant leur lancement officiel

Une photographie prise en conditions réelles montre les trois appareils, Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra et Galaxy Z Flip8, installés en vitrine dans un point de vente. Ce cliché confirme les nombreux visuels qui avaient déjà fuité ces dernières semaines et lève une partie du voile sur le design définitif des trois modèles.

L’auteur de la photo s’est vu confirmé qu’il s’agissait bien des trois nouveaux smartphones de Samsung mais n’a pas respecté la consigne qui était de ne pas prendre de photo…

On voit bien que le Galaxy Z Fold8 introduit un tout nouveau format, plus large et moins haut que celui du Galaxy Z Fold7, avec un écran interne proche du ratio 4:3. L'écran externe, au format QHD+ de 5,5 pouces, adopte un ratio 16:10, très différent des standards actuels du marché où les ratios entre 19:9 et 20:9 dominent. L'écran interne, également QHD+, mesurerait 7,6 pouces. L'appareil est annoncé avec un poids compris entre 200 et 201 grammes, pour une épaisseur de 4,5 millimètres déplié et 9,7 millimètres une fois plié.

De son côté, le Galaxy Z Fold8 Ultra reprend le design traditionnel connu depuis plusieurs générations et succède directement au Galaxy Z Fold7, tandis que le nouveau format inédit devient le Galaxy Z Fold8 proprement dit. Une photo partagée par le leaker Ice Universe avait déjà permis de comparer les deux modèles côte à côte, révélant notamment que le Galaxy Z Fold8 se contente de deux capteurs photo, contre trois pour la version Ultra, seule à conserver un téléobjectif, un avantage de taille pour des prises de vue plus polyvalentes.

Caractéristiques techniques et coloris annoncés

Concernant la fiche technique, le Galaxy Z Fold8 embarquerait une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, associée à 12 Go de RAM. Trois options de stockage seraient proposées : 256 Go, 512 Go et 1 To, la version 128 Go ayant été retirée du catalogue. La batterie atteindrait une capacité de 4 800 mAh, en hausse par rapport aux modèles pliables précédents de la marque.

Côté esthétique, les visuels dévoilés par Android Headlines révèlent quatre coloris pour le Galaxy Z Fold8 : lavande, gris foncé, blanc, et une teinte verte pistache réservée à la boutique officielle de Samsung.

Des coques de protection officielles ont également fuité, notamment des étuis en fibre aramide pour les deux versions Fold, disponibles en noir, rouge et bleu, avec un support intégré permettant de faire tenir l'appareil debout. Le Galaxy Z Flip8, quant à lui, se contente de matériaux plus classiques pour ses coques, sans fibre aramide, mais certaines versions intègrent un anneau magnétique compatible avec la recharge sans fil.

Disponibilité et prix

Selon une fuite récente, les tarifs de ces nouveaux appareils connaîtraient une hausse sensible par rapport à la génération précédente, dans un contexte de forte augmentation du prix des composants mémoire qui touche toutes les marques et pas seulement sur le marché des smartphones.

Le Galaxy Z Fold8 Ultra serait ainsi proposé à 2199 euros pour la version 256 Go, soit 100 euros de plus que son prédécesseur, tandis que les versions 512 Go et 1 To atteindraient respectivement 2399 euros et 2799 euros.

Le Galaxy Z Flip8 verrait également son prix grimper, avec une version 256 Go annoncée à 1299 euros et une version 512 Go à 1499 euros. La présentation officielle de l'ensemble de ces produits, ainsi que la confirmation des prix et des dates de commercialisation, aura lieu lors du Galaxy Unpacked du 22 juillet 2026 à Londres, retransmis en direct depuis le site officiel de Samsung et sa chaîne YouTube.

